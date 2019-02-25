出自弱勢家庭動過多次大手術 中興高中張益嘉拚出好成績

2019-02-25 14:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立中興高中學生張益嘉學測考出4科55級分的好成績，全校第三高的分數，樂觀又有自信的他有唇顎裂，曾動過7次手術，天生的缺陷反激發出好勝心，知道必須努力才能有好表現，國中會考英文科只考B++，高中全力拚英文，這次學測則考出頂標的14級分，他說，大學想唸法律系，為弱勢族群提供法律協助。

張益嘉出生即唇顎裂和耳膜破裂，從小到大動過7次大小不同的手術，修補他缺損的上顎，他曾因此自卑，但很快地生出激勵自己的動力，知道要比別人努力才能被看見，而這樣的好勝心，讓他在課業上始終努力不懈。

比別人早萌芽的好勝心和上進心，讓張益嘉高中的英文學期總成績從71分進步到90分，學測考出14級分的頂標分數，他說，國中會考英文只考了B++，因此立志上高中要把英文成績拉上來，高一只拿到71分的學期成績，但到高二下已變成90分，他說，每天都要求自己背字彙，也要唸英文，就是從小養成的好勝心，讓自己達到目標。

「我媽媽是來自中國的外籍配偶！」，張益嘉透露，媽媽是外籍配偶，爸爸務農但因摔傷而無法工作，自己來自弱勢家庭，知道弱勢家庭的需求，因此希望能上國立大學的法律系，將來從事與法律有關的工作，為弱勢族群提供法律協助。

張益嘉的導師廖堂智對張益嘉讚譽有加，他說，益嘉的恆心毅力和上進心，一直是班上的模範，時間管理更值得同學學習。

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