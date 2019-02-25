響應「終結放榜新聞」 新竹3明星高中只提供數據

2019-02-25 15:28

［記者洪美秀／新竹報導］響應高雄女中學生發起的「終結放榜新聞」，新竹市實驗中學、新竹高中和新竹女中3所明星高中也跟進，雖然今天是學測成績放榜日，3所學校都強調尊重學生意願，只提供數據，加上今年學生多選科考試，學校將適性輔導，讓學生都能進入理想大學就讀，此外，明星高中學生選擇國外就讀的意願也提高，有不少學生會申請香港或中國的大學就讀。

新竹女中表示，今年應屆畢業生參加大學學科能力測驗4科滿級分有11人，5科滿級分有1人，學生整體表現優於歷年成績。在頂標及前標部分，學校各班的國文、英文、數學、社會、自然可科的頂標和前標都超過全國。

由於今年申請入學因各大學最多採計4科，竹女校方將輔導與協助學生申請最適合、最適性的校系；另針對部分學生欲申請國外大學與香港各大學，校長呂淑美說，她會親自幫學生寫推薦函的，目的是希望學生升學順利，同時學生想到國外就讀的意願也有逐年增加趨勢。

呂淑美也提醒學生，因今年約有73%的科系改變篩選倍率和採計方式，學生在進行個人申請時要多加注意，可參考大考中心公佈的累計人數表，按照能力、性向、興趣等去選，可勇敢、大膽的去嘗試填志願，但一定要設定「安全志願」。此外，今年「數學」成績高分群較多，提醒考生選填志願時要特別注意，建議學生可上網站預跑落點，了解個人的落點區塊。

另外，新竹高中學測成績結果，傳統5科滿級分75級分有1人，74級分1人，70級分以上67人。另傳統自然組、考國英數自4科：60級分7人，59級分16人、累計23人，56級分以上140人。

傳統社會組、考國英數社4科：60級分1人，59級分8人、累計9人，56級分以上75人。另竹中今年有四分之一學生、181人數學科滿級分，是學生表現最佳科目。

實驗中學則強調，此次學生學測表現優異，各科標示都超越全國平均，由於第一次5選4考試，學校將適性輔導，提供學生個人申請時參考，讓學生都能順利申請到理想學校就讀。

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