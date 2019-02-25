南一中生錄取紐約大學阿布達比分校 獎學金1年220萬

2019-02-25 15:32

〔記者劉婉君／台南報導〕紐約大學阿布達比分校高額獎學金，近年來吸引不少優秀學生報考，台南一中1名學生錄取，1年獎學金7萬1000元美金，折合約台幣220萬元。

南一中柯姓同學從好友處得知紐約大學阿布達比分校的訊息，以托福及SAT測驗等成績報考，並獨自飛往阿布達比面試，他說，阿布達比的建築很新，滿街跑車，當時現場約150名考生，老師問「前後左右都是其他國家人的舉手」，幾乎所有人都舉手，很國際化。

柯同學指出，校方提供的獎學金包括學雜費及生活費，共有4年，未來還會視學費調整，還有到其他國家進修的機會，目前尚未選系，未來他將選擇電機相關領域。

同班的潘同學則錄取美國普渡大學，將攻讀機器人工程科技，他說，因為從小愛玩樂高積木，也曾參加科展，對機器人很有興趣，還曾為種胡麻的阿嬤研發趕鳥及綑綁胡麻稈的器具，選擇國外學校，希望自己能更獨立，可以有和別人不同的經驗。

國三畢業後曾到美國交換學生1年的胡同學，則錄取德州農工機械科系。

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