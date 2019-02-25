當志工換便當 苦讀拚獎學金 貧農乖孫學測優

2019-02-25 19:12

［記者黃明堂／台東報導］學測成績出爐，池上農家由祖父母養大的溫瑞康，目標藥學系，盼早日有穩定收入，回報養育他長大的祖父母；吳紹睿也出身貧戶，早在去年就錄取台大電機系，卻仍陪同學努力準備學測，拿到5科71級分。

這一次學測，有很多志向已定的學生，只報考四科，以台東女中來說，考5科有173人，4科者有139人；台東高中校長蔡美瑤也說，很多志向已定的學生，只考4科，所以不應再用傳統的級分數高低來排序學生表現。

東女表示，報考5科的有3人達到70級分以上，最高是71級分，另有13人達60級分以上；東中最高分是林家弘73級分。

東中吳紹睿生活在小巷小房的單親家庭，在校成績都名列前茅，靠獎學金減輕家裡負擔，去年就通過台大希望入學管道上榜電機系，但仍一如往常陪同學晚自習，擔任小老師，自己也努力赴考，拿到71級分。

東中溫瑞康來自池上，從小看著祖父母下田種稻，決定要好好謮書回報。讀高中期間，他努力拿獎學金，午餐是靠半小時志工換得免費便當，不喝飲料吃零食，手機用中古的，一個月只花2千多元生活費，獎學金還有節餘放在家裡供急需之用。這次考4科有56級分，很有希望上榜頂大的藥學系。

東中廖睿辰從小聽當警察的爸爸講辦案的故事，早就立定志向要讀法律系當律師，所以也只考4科；校長蔡美瑤說，廖睿辰有學鋼琴提琴，可以說是跨領域學習，往後從事法律工作時，也可帶入人文素養。

東中輔導主任劉香蘭說，當前最重要的是幫學生找出優勢科目，找到最適配學群，校方已安排西部各種資源到校輔導，包括備審資料的指導，接著要安排大學系所教授到校進行至少5次模擬面試。

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