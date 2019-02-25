不被唇顎裂打倒 愛唱歌的他當上合唱團指揮

2019-02-25 19:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「既然改變不了別人，就改變自己的心！」國立竹北高中三年級學生陳易彣雖然患有先天性唇顎裂（俗稱兔唇），但在家人的支持下，他不畏異樣眼光，努力學習、發展專長來轉移顏面的缺陷，建立自信；在校成績優異的他，不但樂當同學的「小老師」，還是個熱愛唱歌的溪畔合唱團指揮手呢！

陳易彣力爭上游的故事十分勵志，去年底經竹北高中推薦，參加總統教育獎的評選。陳易彣說，因為顏面的缺陷，從小進出手術房，經歷了助聽器、矯正、鼻膜、透氣膠布；學說話過程，遭同學嘲笑、排擠，讓他一開始很自卑，國中時甚至人格變得有點扭曲，幸好父母不斷地鼓勵、開導他，讓他認清外表非人為可改變，「改變不了別人，就改變自己」！

陳易彣表示，在從事補教業的雙親引導下，他從小就喜歡學習，入學後，成績都是班上前3名，熱愛唱歌、運動，小四開始參加合唱團，克服天生聲帶裂縫及唇顎裂，各聲部都學唱，高二時甚至擔任合唱團指揮，不遮掩地站在團員面前指揮，自我突破。

雖然因為顏面缺陷，阻礙了陳易彣與人互動；但他努力發展潛能，其中由於課業優勢，同學們向他問功課或借筆記，他都很樂於分享，也拉近了彼此的距離。

在竹北高中師長的眼中，陳易彣是個陽光自信的男孩，急公好義，人緣好。導師陳霽雲說，易彣擔任溪畔合唱團指揮，不僅熱心教導同學，參加比賽得獎，還帶團到老人安養中心表演，懷關長輩；他在高三擔任班長時，除了協助班上大小事，更帶動建立班級的讀書氛氣。

由於治療唇顎裂，陳易彣本月15日甫完成第4次大手術；但對他而言，外觀已經不是那麼重要了。

3年前，陳易彣的家裡生活發生了轉變，為了分攤父母的負擔，他努力讀書期許考上好大學。這次大學學測，他拿到4科54級分，其中英文滿級分；他說，未來想深入自然、化學或是食品方面領域，讓自己成為有深度內涵的人。

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