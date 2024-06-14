台北老公寓開價數千萬真有人買？內行揭1目的：超搶手

內行網友表示，買老公寓其實是為了等都更。（資料照）

2024/06/14 23:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕房價居高不下，尤其台北市更讓許多人敬而遠之。有網友表示，他查了一下賣房網站，發現台北有許多超過40年的老公寓，都要賣2～3千萬元，讓他好奇問，「真的有人會去買那些房子嗎？」

一名網友在PTT發文指出，他有時候無聊會打開買賣房子的網站看一下，發現台北許多40～50年的老公寓竟開價2～3千萬元，讓他驚訝問，「真的有人會去買那些房子嗎？」也好奇40～50年的老公寓還能再撐多少年？「如果使用40年貸款，還完房子都80～90年了，真的可以撐那麼久嗎？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「有啊，而且很搶手」、「地點好，不用一個月就賣掉」、「朋友最近賣掉台北一間老公寓2200萬，兩星期被買走，買家還怕買不到」、「會買北市公寓的都是行家」、「那些是資產，又不是要住」、「建物本身不值錢，土地才是重點」、「東門的破公寓都是5、6千萬」、「越老越香！40年還不夠老，要等天然都更還有得等。如果你打定主意要買老房的，那就要買越老越好，如果你要買新的就買預售屋，不上不下的最慘」。

對此，有內行人分享，買老公寓其實是為了等都更，「拚都更的吧」、「買著等都更，或被迫都更，再來吵個1坪換1坪」、「等都更翻盤啊」、「地震倒掉剛好都更，傻傻」。

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