今年國文頂標、前標皆13級分 數學滿級分7782人創新高

2019-02-25 10:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心今公布108學年大學學測成績，並統計全國考生成績統計數據；其中國文頂標（88％）與前標（75％）都剛好都落在13級分，較為罕見，但大考中心表示，該情況在104學年也發生過。

大考中心統計，今年國文頂標13、前標13、均標11、後標9、底標8；英文頂標14、前標13、均標10、後標5、底標4；數學頂標14、前標12、均標9、後標5、底標4；社會頂標13、前標12、均標10、後標9、底標7；自然頂標13、前標11、均標8、後標6、底標5。

其中國文頂標、前標都是13級分，大考中心表示，根據5標計算，頂標是成績位於第88百分位數的考生級分、前標是第75百分位數的考生，剛好對應到13級分，因此國文今年頂、前標相同。

大考中心也統計各學科的15級分人數，其中國文有4438人，英文有7689人、數學有7782人、社會有2575人、自然有4135人，但因今年採選考，因此沒有總級分滿分統計，數據呈現各科成績表現優異者，其中在數學人數破7700人，與前4年都僅2、3000人得15級分的數據來相比，今年已創下新高。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，今年大考總報名人數原先是13萬8390人，但後來有3人透過特殊選才錄取，申請退費，因此最後報名人數是13萬8387人，再看各科目報考，國、英、數的報考人數百分比都在98％以上，而社會科僅89.77％報考、自然科則僅80.77％報考，呈現考生選考趨勢。

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