學測考英文影響30秒 官方今討論換算加分公式

2019-02-21 11:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心今針對108學年大學學測舉辦考試委員會，共有10件偶發與重大事件，其中如台北有某試場在考英文時因監試老師認知錯誤，使考生損失30秒時間作答，將依照時間與配分公式換算，幫考生加分。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，今年在考英文科時，台北2考區有1間試場的監考老師因認知錯誤，考試鈴聲響起沒立刻讓考生作答，總共影響30秒，因此採取補償公式幫該間試場的考生加分；公式用時間比例，用30秒比對該節時間5970秒，經假設考生60分，經調整會變60.18分；若假設80分，則會調整成80.16分。

沈青嵩還說，考試期間還發現可疑物品，經查才知是該學校的圖書館主任帶同學參加科展用來測試番茄植物的設備，查無舞弊；也因考試期間碰到今年立委補選，有1件選舉活動噪音干擾，但現場考區人員也立即制止，處置得宜；也有考生突發傷病如當場嘔吐等。

另大考中心也宣布，今年的學測適用新的大學多元入學方案，學測成績採計從最多5科降到最多4科；因此今年學測不再公布5科總級分人數百分比累計表，但會公布1到4科的科目組合人數累計表等，學測成績也預計在25日公布、26日寄發，提供考生後續進行繁星推薦、個人申請等入學採計。

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