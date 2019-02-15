今年學測考生 高職生占比降低、重考生增加

2019-02-15 10:59

〔記者林曉雲／台北報導〕受少子化衝擊，大學生源減少，每個學生都很寶貝，成為各校必搶。大學學測成績將在2月25公布，外界擔憂很多高職生報名學測，會衝擊技職科大招生。大學招聯會今天提出具體數據表示，今年報考學測的高中生有12萬6536人，占比91.44％，比107年學測增加1814人，高職生僅有9820人，占比僅7.1％、比前一年還低。

為配合108新課綱，大學招聯會推動5選4考招新制，2月25日公布學測成績後，考生將可接續參加繁星推薦與個人申請。外界擔心很多高職學生報名學測，衝擊到技職科大，不過招聯會表示，數據顯示無高職生爆量的情況，更無法推論投機考生因此增加。

大考中心從近兩年報名學測的考生人數分析，108年報考學測的高中生有12萬6536人，占比91.44％，比107學測增加1814人。高職生則有9820人，占比7.10％，比前一年減少。

就應屆與非應屆作比較，今年學測的應屆畢業生比去年減少2183人，非應屆反而增加4105人，顯示今年報考的重考生有增加。另外，去年申請入學使用5科學測成績的系組占比32.24％，其次是3科占比30.23％，108年學測改成5科選4科之後，使用3科最多、占比38.05％，其次是4科占比35.47％。

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