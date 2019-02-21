「我的未來誰的夢？」人文展賦教育基金會以戲劇關注考生

2019-02-21 10:53

〔記者林曉雲／台北報導〕「考不上好大學，你的未來要怎麼辦？」、「考那麼爛，還要我簽名！」、「請父母聽我說，這不是我要的夢想，未來是我的夢，不是你們的夢！」大學學測成績將在2月25日揭曉，選填志願成為部分家庭戰爭的最後一根稻草，據統計，更有逾四成大學生想重選科系。人文展賦教育基金會及人文展賦劇團以《我的未來誰的夢》舞台劇，關注全國13萬多名考生及家庭，盼透過換位思考，反思孩子及家長彼此走入的未來。

《我的未來誰的夢》舞台劇將在3月初登台，由13歲到33歲演員大混齡演出，林麗卿編導大膽揭露台灣青少年「被控制」人生，演繹台灣家庭的親子課題。林麗卿在自己女兒升學壓力及一個資優生之死的衝擊下完成該劇。

「愛你一輩子守護團」執行長蕭慧英表示，她過去參加教改，是盼政府改變教育環境，十多年前發現家長在教改的重要性，因此有了「愛你一輩子守護團」成立，因為家庭親子互動不好引發了諸多問題，家長「以愛之名」做了很多奇怪的事情，愛團則帶家長思考和回到身為父母的存在意義是「支持並成就每個孩子的生命」，希望更多家長可以相揪來看戲。

「人文展賦劇團」是由一群就讀人文無學籍行動高中實驗教育學生創立的青年專業劇團。創辦人楊文貴教授表示，他看兩次都掉眼淚，很多孩子在受苦，很多父母也在難過，人文展賦教育系統在宜蘭縣經營15年，劇團就是戲劇課程的延伸，演員有國高中生和大學生，也有畢業踏入社會的，盼親子給自己一些時間，透過劇場上一堂人生必修課。

演員吳信翰表示，劇中最有感觸的一句話是「考這麼爛的成績，也敢給我簽名？」回想高中時期，他玩社團忽略成績，父母跟他說了同樣的一句話，也成為親子衝突的引爆點，在參與這齣戲劇中，他回想到媽媽的眼淚、爸爸的憤怒，也反思「如果當時彼此都能好好講出心裡面的話該多好？」

《我的未來誰的夢》舞台劇將在3月2日和3日於基隆文化中心演藝廳，3月9日和10日在桃園展演中心演出，免費索票。

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