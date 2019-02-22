扯！他被女友甩對方母親找上門亂罵 「超沒教養」對話曝光

2019-02-22 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕1名男子在臉書上發文抱怨，自己剛被女友分手，不料對方母親竟以私訊瘋狂辱罵「吃屎」、「苦你媽」、「爛人」，對話擷圖曝光後引發網友憤怒，砲轟該名家長「實在有夠沒教養」。

男子在臉書社團「爆怨公社」貼出對話擷圖，他前女友的媽媽透過「Messenger」私訊指責他「欠我女兒的錢拿去吃死（屎）」，男方對此嘗試溝通，向對方表明「你女兒花我的還不夠嗎？」、「今天是我被分手」，不料這名媽媽繼續嗆聲「因為你太爛了，我很開心我女兒終於想通了」。

男子認為前女友家長「邏輯有問題」，該名母親繼續要求他將女兒的私人物品送來家裡，男方認為她可以自己來拿，不料卻被指責「是不是男人」，男子解釋雙方交往期間自己付出許多，家長聽完直轟「快去！吃屎」、「你的吃屎人生」，讓男子覺得相當不可理喻。

網友們認為他前女友的媽媽實在有失長輩風範，「這樣的家長還跟他客氣什麼啦」，不少網友表示，即便她認為男方有錯，也不該每句話都是惡言，其他網友提到「恭喜你脫離苦海」、「年輕媽媽吧，罵的話有點幼稚」、「還是要保有最後的風度」、「想必教出來的女兒也好不到那裡」。

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