怒轟檢舉魔人無腦！開車遭檢舉挨罰 原因讓他氣炸…

2019-02-20 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕一名男性民眾今（20）日收到一張交通紅單，面臨1200元的罰鍰，但處罰內容卻令他相當傻眼，他在2月8日下午1點41分開車行經苗栗縣大湖鄉，竟因開啟「日行燈」遭檢舉，男子怒嗆「檢舉魔人......你娘沒生腦袋給你嘛？」

民眾將罰單與採證照片上傳到臉書社團「爆怨公社」，罰單上提到，他當時開車行經苗栗大湖台3線時，被其他用路人檢舉「不依規定使用燈光」，警方勘驗檢舉人附上的採證照片後認為違規屬實，依照道路交通管理處罰條例第42條，對他開罰1200元。

但採證照片中清楚顯示，受罰駕駛當下開啟的是車頭部位「日間行車燈」，這種車燈用意在於白天行車時，能讓其他用路人、行人便於發現車子愈漸趨近，藉此降低交通事故發生的風險，受罰的男子在PO文中向「檢舉魔人」嗆說，「你以為你很正義？怎麼不去選總統？怎麼不去吃大便？人家食補要補腦，你老兄食補應該吃大便才能補你祖宗18代的腦！」

許多網友認為這張罰單「真的太冤了」，建議挨罰的原PO可以向警方提出申訴，並附上車子原廠說明圖示，證明照片中發光的燈泡是「日間行車燈」，也有網友指出，「這又沒錢吃飽太閒」、「魔人：可是媽媽真的沒有生腦給我啊！」、「是87達人吧！」。

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