睜眼說瞎話！違規被汽車撞翻 騎士辯沒闖紅燈遭影片打臉

2019-02-22 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市士林區中正路近日內的1起車禍引發網友關注，1名機車騎士從福港街闖紅燈左轉進入中正路，當場被汽車撞翻，騎士向警方辯稱自己並無違規，影片曝光令網友直呼「好療癒」、「睜眼說瞎話」。

受害的汽車駕駛人將行車記錄器畫面公布在臉書社團「爆怨公社」，片中顯示昨（21）日晚間7點23分，當時他開著小轎車行駛在中正路上，在通過綠燈T字路口時，1部摩托車從左方衝出，由於視線死角駕駛來不及煞車直接撞上，騎士先翻上引擎蓋後從車頭右側滾落地。

汽車駕駛人表示，自己開車上路已有5年，這段期間閃避過許多「三寶」駕駛，卻還是被這樣的用路人「擊落」，「他竟然跟警察說他沒有闖紅燈」，令人相當佩服他在大路口闖紅燈的勇氣，這起事件也讓自己美好的夜晚泡湯，他對此哀怨「真的是衰小」，對方目前已答應承擔所有的賠償費用。

網友們看見違規的機車騎士被撞翻，均感到非常「療癒」，紛紛留言替受害者加油打氣，也譴責騎士的不良行為，更有網友提到「謝謝你擊敗他，以後他就不敢了」、「看到這樣慘摔，我就放心吃晚餐了」、「只有我看超過3次嗎？」、「他如果沒色盲怎麼會說自己沒闖紅燈」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/