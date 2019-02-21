雞腿換駕照？他倒車入庫撞鄰車 這技術讓網友都醉了

2019-02-21 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕1位女性民眾近期內在網路上發文抱怨，她指控1名銀色小轎車駕駛在倒車入庫時碰到自己的車輛，卻在事發後頭也不回地開溜，網友們看見該名駕駛的停車技術後，均搖頭嘆道「駕照用雞腿換的」。

女子將停車場監視器畫面上傳到臉書社團「爆怨公社」，從中能見肇事的銀色小轎車在本月9日晚間6點19分，於停車場向右後方倒車入庫時，猛力碰撞到旁邊的豐田RAV4休旅車，小客車駕駛並未下車察看，而是將車往前移動後再度嘗試倒車，還是無法將車停好，最後索性揚長而去。

發文女子18日發現休旅車被撞凹，連忙調閱進期內的監視器畫面，從2月10日的影片看到2月12日，「看到快瞎了」，最後是由女子父親查看2月9日的錄影，才揪出肇事原兇，女子對此怒嗆「你停車撞到人家車子，頭也不回的就跑了，不要告訴我你沒感覺」。

網友們看完銀色小轎車駕駛的停車技術後，均認為他能考到駕照實屬「不可思議」，也有網友留言表示「又是一個只會踩油門就覺得自己會開車的三寶」、「位置這麼大還會撞到」、「這種的千萬別和解，保險桿全換了，讓他知道肇逃的下場」、「真侮辱有駕照的人，監理站不是收罰單就收雞腿嗎」。

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