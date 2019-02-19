「禿子跟著月亮走？」 119年來最大元宵月現高雄

2019-02-19 20:19

［記者黃旭磊／高雄報導］119年來台灣最大元宵滿月於高雄露臉，國小學童在土地公慶典架望遠鏡，與居民賞月同樂。

市長韓國瑜在選舉期間喊出「禿子跟月亮走」口號，難道真是如此？大滿月今天晚間6時許照亮高雄夜空，夜空開闊，雲層忽淡、忽濃時而遮月，港和國小天文組於小港區福德祠乞龜文化祭會場，架設2架8公分折射鏡，由於市長韓國瑜在選舉期間喊出「禿子跟月亮走」口號，近百民眾爭拍滿月。

港和國小天文組長鄭文光說，台灣從20世紀就沒發生過元宵恰逢當年最大滿月，下一次將發生在2081年2月23日，而今晚（19日）月球於傍晚5點3分通過今年離地球最近點，推算起來，午夜11點54分滿月為今年最大滿月。

港和國小校長黃啟峯、小六志工林學甫、錢瑋旋協助民眾賞月，指導老師陳翠雯以手機貼近觀孔，拍到不少月光滿溢照片。

除了滿月，天狼星及獵戶、金牛、御夫、雙子、小犬及大犬星座也清晰可見。鄭文光表示，「整個冬季星空都看得到。」

去年（2018）1月31日，超級藍色血月歷經152年現身高雄，港和國小也開放操場讓民眾觀月。

高雄市教育局長吳榕峯說，港和國小為商業週刊評選全國「百大特色」學校，常以天文教育服務民眾，這次滿月與社區福德祠文化祭結合。

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