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玄天上帝萬壽 侯友宜赴淡水、八里參拜感謝造福地方

今（11）日農曆三月初三是玄天上帝萬壽，新北市長侯友宜上午依序前往淡水竹林慈玄宮、八里龜馬山紫皇天乙真慶宮參拜。（記者闕敬倫攝）

今（11）日農曆三月初三是玄天上帝萬壽，新北市長侯友宜上午依序前往淡水竹林慈玄宮、八里龜馬山紫皇天乙真慶宮參拜。（記者闕敬倫攝）

2024/04/11 12:08

〔記者闕敬倫／新北報導〕今（11）日是農曆三月初三玄天上帝萬壽，新北市長侯友宜上午依序前往淡水竹林慈玄宮、八里龜馬山紫皇天乙真慶宮參拜，向玄天上帝祈求市民平安、健康，並感謝2間廟宇長期為地方公益不遺餘力，造福市民。

侯友宜表示，淡水竹林慈玄宮長期秉持玄天上帝關懷社稷的精神，致力投入社會公益慈善，為淡水地區重要信仰中心之一。

侯友宜說，在地方所有議員與里長的努力下，淡水這些年大幅進步，是新北市人口成長最迅速的行政區，更是外國人移居的首選地、當前淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌藍海線等交通建設皆正在興建，未來完工後可望吸引外國學校、企業進駐淡海新市鎮，更帶動三芝、石門的發展。

慈玄宮主委、新北市議員蔡錦賢表示，淡水竹林慈玄宮致力於發揚傳統宗教民俗文化，每年農曆三月三日皆會啟建為期5天的玄天上帝萬壽祈安禮斗法會，為信眾消災延壽，也祈求國家無災無難、國泰民安，慈玄宮以玄天上帝的濟世精神為念，集所有信眾的力量，扶助北海岸地區的弱勢族群，未來會持續推動社會公益，協助更多需要幫助的市民。

侯友宜隨後前往八里龜馬山紫皇天乙真慶宮，參拜玄天上帝，真慶宮以「心願歸真，道合自然」為真諦，每年捐贈普度品、白米予弱勢團體，也提供獎學金予八里各級學校，力行回饋地方，今年適逢入火安座15週年，廟方除了舉辦祈天禮斗法會及團拜典禮，也聘請新北市在地富具盛名的外台歌仔戲團「陳美雲歌劇團」演出5日酬神戲，推廣傳統文化藝術，與市民同樂。

新北市民政局長林耀長表示，新北市有許多供奉玄天上帝的廟宇，每逢農曆三月初三聖誕，皆會盛大舉行活動，新北市北極宮有酬神戲演出、祈求平安龜等活動，並準備3天的平安圓，讓信眾吃平安；板橋真武廟在聖誕日辦理繞境，也有「乞龜」活動；板橋北極壇則舉辦萬壽法會，為信眾消災解厄、補財庫，並有2天酬神戲，歡迎市民到各廟參拜、求平安。

侯友宜上午先到淡水竹林慈玄宮，隨後前往八里龜馬山紫皇天乙真慶宮，接連參拜玄天上帝。（記者闕敬倫攝）

侯友宜上午先到淡水竹林慈玄宮，隨後前往八里龜馬山紫皇天乙真慶宮，接連參拜玄天上帝。（記者闕敬倫攝）

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