大甲媽昔日為明道大學而轉彎 今最後一次停駕

顏清標與明道大學代理校長林博文（最前方戴眼鏡者）共同扶轎進校園。（記者顏宏駿攝）

2024/04/11 11:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕明道大學是大甲媽祖遶境行程唯一進入停駕的校園，該校在今年7月即將退場。今天大甲媽鑾轎是明道大學退場前最後一次停駕，大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自扶轎進校園，他說，心裡很不捨，但又沒辦法，只希望媽祖保佑，看是否有人來接手。

今年明道大學一如往年啟動媽祖文化節活動，教職員生自願發心組成「志工團」，以志工人力投入今年「喜福圓滿･迎媽祖」活動，大家自動自發、同心協力，從準備花材供品、製作平安茶點、佈置場地、準備獻禮墨寶作品、排練表演節目等，教職員生一起分工合作、同心祈福，充分展現「熱情･理想･實踐」的明道精神。

請繼續往下閱讀...

大甲媽從2001年開始經過明道大學，一路見證明道大學從興盛走向沒落，其實早期大甲媽回鑾一律沿彰化縣台一線北上，行程並不包括埤頭鄉的明道大學和合興宮，但埤頭居民殷切期則媽祖過境賜福，在明道大學的努力下，媽祖於2001年終於「轉彎」，2006年開始進入校園停駕，無奈因為退場，今年恐是最後一次進校園。

今天明道代理校長林博文與顏清標共同扶轎進校園，停駕近一個鐘頭，校方準備獅鼓陣、媽祖舞迎接，同時致贈墨給鎮瀾宮，林博文細數明道大學跟大甲媽的結緣歷程，和明道大學如何推動媽祖文化，他期待媽祖慈暉永照，庇佑群生。

顏清標則表示，鎮瀾宮跟明道大學有很深的淵緣，包括他弟弟的兒子、女兒也是這裡的學生，看明道大學即將退場，真的很不捨，希望有心人能夠來接手，至於明年，他們仍然會走這條路，至於學校，一切尊重他們。

大甲媽鑾轎停駕明道大學。（記者顏宏駿攝）

明道大學迎接大甲媽進校園。（記者顏宏駿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法