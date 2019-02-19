誰說元宵只能煮甜湯 善化農會開創用煎的...

2019-02-19 14:32

〔記者萬于甄／台南報導〕農曆正月十五元宵節，家家戶戶都會品嘗應景的元宵，一般料理方式多以甜湯為主，台南善化農會去年12月開賣的本產芝麻湯圓，因元宵節銷售量增加2倍，且農會更開創新的料理方式「煎元宵」，讓內餡芝麻香氣更加濃厚，成為品嘗元宵的新吃法。

台南善化、安定、西港一帶以種植胡麻為主，各地方農會為提升胡麻附加價值，紛紛研發許多芝麻商品，其中，善化區農會去年12月研發的芝麻湯圓，為全國第一家使用本產芝麻製作內餡，首批5萬多顆短短開賣2個月就銷售一空。

善化區農會總幹事洪錦秀表示，起初研發芝麻湯圓時，因湯圓銷售具有季節性，且市面上同性質商品多，擔心賣不出去，沒想到市場反應頗佳，受到消費者青睞，近期元宵佳節銷售量更成長2倍，出乎預料之外。

適逢元宵節，許多民眾都會購買元宵品嘗，善化區農會以喜宴菜餚「花好月圓」的炸湯圓為發想，將元宵嘗試用煎的方式料理，先熱鍋放入適當油量，轉成中火放入元宵，等待元宵外皮呈現金黃色後，轉為小火慢煎至外皮稍微裂開即可起鍋，過程約莫5分鐘完成。

洪錦秀說，煎元宵的新吃法有別一般民眾品嘗的甜湯，只要注意放入煎鍋中的油，就可降低品嘗元宵時所攝取的熱量，更能品嘗到在地芝麻的香氣，消費者不妨可到善化農會選購芝麻湯圓，回家嘗試新的料理方式。

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