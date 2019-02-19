特殊百年元宵傳統 大樹老廟提甘蔗花燈賀「添丁」

2019-02-19 20:11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區中區五大廟維持百年元宵傳統，出男丁家戶今天用甘蔗提花燈，象徵「有頭有尾」、「甜蜜一世」。隨著少子化，提燈的人愈來愈少，但慶賀陣仗絕不縮水，依循古禮原汁原味。

大樹區中區鳳山寺、保安宮、興山北極殿、和山寺及大庄武山廟五座百年老廟，今天在各自轄內遶境，家戶擺設香案引領期盼神轎祈福，文武陣頭擠滿大街小巷，鑼鼓、聖樂響徹雲霄。

最特殊的景象，有民眾用甘蔗提花燈跟在主神轎後方，不時有人跟他們說：「恭喜！」提燈的人笑臉盈盈，他們幾乎都會走完全程。

長期研究地方文史的鳳山社大講師莊世杰指出，該傳統遠溯清朝時代，最近一年家中有生男丁的民眾，就得依循古禮「出新丁、迎花燈」，為兒孫祈福，花燈上通常寫著「添丁進財」等字樣，甘蔗必須是整根的，象徵「有頭有尾」，也有「甜蜜一世」意味。參加的民眾指出，這是地方傳統及盛事，就算請假也要參與，不能缺席。

莊世杰說，只要居民擺出香案，不管巷弄多狹窄，神轎隊伍就會進入，以免辜負民眾期待，甚至有人騎機車追著隊伍，只為了能讓神轎祈福，因此每每遶境都到深夜才能結束，他強調，這種活動到現今還能原汁原味且從不間斷，已經相當罕見。

儘管民眾熱情不減，但提燈人潮卻愈來愈少，大庄武山廟今年罕見地沒有人提燈。武山廟主委陳進傳說，農業社會都是大排長龍，因為少子化提燈的人大幅減少，不過慶元宵仍是地方盛事，大家都會放下農忙參與，維持地方向心力。

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