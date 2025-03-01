二月初二「頭牙」！廖大乙：求業績拜1種土地公 拜土地婆多帶1供品

今天是「頭牙」，也是土地公生日，越來越多土地公廟供奉土地公和土地婆，民俗專家廖大乙說，有供奉手持拐杖的土地公，適合從事業務工作的人祈求膜拜。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/01 11:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是農曆二月初二「頭牙」，也是土地公生日，各地土地公廟都湧入信眾向土地公祝壽，供品琳瑯滿目，麻糬、花生、棗、橘、蘋果最多，也有人準備2個火龍果加帶殼龍眼乾，適合有業績壓力的人「雙龍搶珠」事業搶第一，民俗專家廖大乙建議，若也有供奉土地婆，可以多加蜜豆。

今天一早到中午陸續有民眾帶著供品，到土地公廟向土地公祝壽，相傳麻糬、花生是土地公愛吃的食物，還有貼心民眾為土地公將花生換成好下口的花生仁湯。今天也有不少人準備棗子、橘子、蘋果、鳳梨等水果，有「招吉利、求事業旺和平安」的吉祥寓意。

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有民眾準備2個火龍果和帶殼龍眼乾當供品，廖大乙說，備有這兩種供品的人，是「雙龍搶珠」事業搶第一，很適合從事需要有好業績的人，而從事仲介、保險等行業的人，除了「雙龍搶珠」，還可以拜手持拐杖的土地公。

由於有不少土地公廟除了供奉土地公，也會為土地公找伴，多供奉一尊土地婆，廖大乙建議，今天到有供奉土地婆的土地公廟拜拜，可以為土地婆加一樣「蜜豆」，在向土地公敬拜之外，也向土地婆表達敬意和謝意。

今天南投的民眾有人準備兩個火龍果和龍眼乾向土地公祝壽，民俗專家廖大乙說，這是「雙龍搶珠」布局，有事業搶第一的吉祥寓意。（記者陳鳳麗攝）

今天向土地公祝壽的供品有麻糬、花生仁湯、花生、棗子、橘子、蘋果、三牲等，種類繁多，表達虔敬心意。（記者陳鳳麗攝）

有土地公廟在土地公生日這天，為信眾準備湯圓，有圓滿、平安的喜氣之意。（記者陳鳳麗攝）

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