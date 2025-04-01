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    基市麥金路凌晨水管破漏水 43000戶停水、減壓搶修中

    基隆市安樂區麥金路201號前，今天（4月1日）凌晨3時許，突然發生自來水管線漏水。台灣自來水公司第一區管理處接獲通報後，立刻先降壓供水，待早上交通尖峰時間過後，9時許展開搶修，預計2日15時完工。 （記者俞肇福攝）

    基隆市安樂區麥金路201號前，今天（4月1日）凌晨3時許，突然發生自來水管線漏水。台灣自來水公司第一區管理處接獲通報後，立刻先降壓供水，待早上交通尖峰時間過後，9時許展開搶修，預計2日15時完工。 （記者俞肇福攝）

    2025/04/01 11:40

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市安樂區麥金路今天（4月1日）凌晨3時許，突然發生自來水管線漏水，大量的自來水流散在路面。台灣自來水公司第一區管理處接獲通報後，立刻先降壓供水，待早上交通尖峰時間過後，上午9時許展開搶修。

    台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢指出，搶修期間，基隆市7個行政區有5個行政區，預計有4萬3000餘戶會受到影響停水或降壓，水公司也設置4處臨時加水站供民眾取用。

    陳昭賢表示，今日凌晨3時許，發現安樂區麥金路有自來水管線發生漏水，研判應是路面下方的1000mm主要供水幹管，發生破管漏水。原本考量要破壞路面搶修，但考量麥金路是安樂區的主要交通幹道，因此先進行降壓，待早上交通尖峰時間過後，再展開維修。

    陳昭賢說，由於這次破管的管線是重要供水幹管，在施工期間，包括中正區、信義區、仁愛區、中山區及安樂區等共26498戶停水。另外，也會影響上述五區其他17108戶水壓下降，共計43606戶受影響。

    陳昭賢說，今天破損的幹管，原先就是規畫汰換的老舊輸水幹管，將視幹管破損的狀況，再決定是要採取修復或汰換的方式施工。

    另外，水公司也將在開基老大公廟前、東信里民活動中心、劉銘傳路口等處，設置臨時加水站，降低施工期間的不便。

    基隆市安樂區麥金路今天（4月1日）凌晨3時許，突然發生1000mm自來水幹管漏水，基隆市共有安樂區、中山區、中正區、信義區與仁愛區4萬3000多戶影響。（圖為自來水公司一區處提供）

    基隆市安樂區麥金路今天（4月1日）凌晨3時許，突然發生1000mm自來水幹管漏水，基隆市共有安樂區、中山區、中正區、信義區與仁愛區4萬3000多戶影響。（圖為自來水公司一區處提供）

    基隆市安樂區麥金路201號前，今天（4月1日）凌晨3時許，突然發生自來水管線漏水。台灣自來水公司第一區管理處接獲通報後，立刻先降壓供水，待早上交通尖峰時間過後，9時許展開搶修，預計2日15時完工。 （記者俞肇福攝）

    基隆市安樂區麥金路201號前，今天（4月1日）凌晨3時許，突然發生自來水管線漏水。台灣自來水公司第一區管理處接獲通報後，立刻先降壓供水，待早上交通尖峰時間過後，9時許展開搶修，預計2日15時完工。 （記者俞肇福攝）

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