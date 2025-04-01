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    新北罷免補件續抄？蘇巧慧不合格率45％ 、張宏陸死亡連署50件

    根據選委會查對結果，此次補件狀況，以新北「死亡連署」最多，蘇巧慧罷免案不合格率高達45.3%，其中提議前死亡有31件。（蘇巧慧辦公室提供）

    根據選委會查對結果，此次補件狀況，以新北「死亡連署」最多，蘇巧慧罷免案不合格率高達45.3%，其中提議前死亡有31件。（蘇巧慧辦公室提供）

    2025/04/01 11:23

    〔記者李文馨／台北報導〕中選會上週五公布罷免案最新查對結果，新增8件民進黨立委罷免案。據掌握，「死亡連署」以新北部分數量最多，新北蘇巧慧有31件、張宏陸50件；原民伍麗華13件、陳瑩8件；而罷免台北吳思瑤、吳沛憶、台中何欣純的死亡連署皆為0件。

    中選會指出，截至3月28日前，2件立委罷免案已逾補提期限而未補提，另有8件立委罷免案可進入二階連署，據悉，包括民進黨籍台北市吳思瑤、吳沛憶，新北市蘇巧慧、張宏陸，台中市蔡其昌、何欣純，以及原住民立委陳瑩、伍麗華8人皆達標；嘉義縣陳冠廷、嘉義市王美惠的罷免案則逾期未補提。

    根據選委會查對結果，此次補件狀況，以新北「死亡連署」最多，蘇巧慧罷免案不合格率高達45.3%，其中提議前死亡有31件、重複提議244件，未簽名蓋章者有131件、未達居住期限者有197件；張宏陸案不合率也有30.5%，其中提議前死亡50件，重複提議34件、未達居住期限者有234件。

    對此，蘇巧慧表示，罷團上次送出要罷免她的連署書，連署前死亡84人，這次補件死亡連署又增加31人；而這次針對她的1705份補件中，不合格份數高達772份，不合格率高達45%，是全國第一，「能夠超越國民黨的，真的還是只有國民黨」。

    在原住民部分，伍麗華罷免案不合格率為35.3%，其中提議前死亡13件、戶籍地址錯誤或不明有341件；陳瑩罷免案不合格率為20.6%，提議前死亡8件、姓名錯誤或不明30件、戶籍地址錯誤或不明71件、未填具本人身分證字字號或有錯誤或不明則有25件。

    台北雙吳罷免案 死亡連署皆為0

    在台北部分，吳思瑤罷免案不合格率為17.7%，提議前死亡0件，重複提議276件；吳沛憶罷免案不合格率為14.7%，提議前死亡為0件，重複提議179件，戶籍地址錯誤或不明有102件。另外，台中方面，蔡其昌罷免案死亡連署1件，何欣純則為0件。

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