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    今下半天雨勢趨緩！冷氣團影響至週四 清明連假回暖

    未來一週地面天氣預報圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週地面天氣預報圖。（圖為中央氣象署提供）

    2025/04/01 12:17

    〔記者林志怡／台北報導〕近期受大陸冷氣團影響各地感受寒冷，中央氣象署指出，今日上午受華南雲系影響，各地降雨機率偏高，下半天起雨勢將逐漸趨緩，且這波大陸冷氣團預計影響台灣至週四清晨，同日白天起就會逐漸回暖，清明連假首日各地白天氣溫可達25度或以上，且轉為多雲到晴的天氣。

    中央氣象署簡任技正伍婉華說明，大陸冷氣團預計持續影響台灣至週四清晨，同日白天起開始減弱，清明連假初期恢復較暖和的天氣，且各地轉為多雲到晴，直到連假後期、另一波水氣開始影響台灣，天氣再度轉雨。

    伍婉華指出，今日同時受到華南雲雨區影響，各地雲量仍偏多，且北部、東半部地區、恆春半島、金馬、中南部山區有局部短暫降雨機率，但隨著雲系往東移動，各地中午過後至下半天期間，降雨將逐漸趨緩。

    此外，明日各地水氣更少，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫降雨，西半部山區則有降雨零星，其他地區則逐漸可見陽光，但清晨仍與今天一樣寒冷。

    伍婉華說，清明連假頭2天，各地將恢復到較穩定的天氣型態，各地多可見陽光，僅東半部地區、恆春半島有零星降雨機率，中午過後中南部山區則可能有短暫降雨，且白天氣溫逐漸回升，東半部地區約24至25度、北部26度、中南部28至29度，且受輻射冷卻影響，各地日夜溫差大。

    然而，清明連假後期，台灣周邊水氣再度增加，各地雲量逐漸增多，北部、東半部、恆春半島有短暫雨，且影響時間有可能提前。

    未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週氣溫預報趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週氣溫預報趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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