京華城容積弊案 吳順民否認是應曉薇助理「我是無給職顧問」

台北地院審理京華城容積等弊案，1日傳喚國民黨台北市議員應曉薇的助理吳順民（見圖）出庭。（記者塗建榮攝）

2025/04/01 11:23

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積等弊案，今上午首度傳喚國民黨台北市議員應曉薇的助理吳順民到庭，進行準備程序，吳順民否認犯罪，他說起訴書內容關於他的部分都是錯誤的，「根本沒有這回事，希望法官明察秋毫，還我清白」。

吳順民提出6大理由主張自己無罪，首先強調，他不是應曉薇的市議員助理，只是無給職顧問；其次，應曉薇與柯文哲、沈慶京的互動，他完全不知情，他也未參與應曉薇掌握的5大協會的運作。

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第3，最終通過的京華城計畫書，是時任都發局總工程司邵琇珮主動提出的行政指導，她在會議中說這是合法的，偵查時卻說她當時是「悖法行政」，這已超出他的認知，他不懂北市府內部發生什麼事。

第4，他是已退休十幾年的平民老百姓，對市府官員和基層公務員沒有任何影響力；第5，他確實是威京集團的合法顧問，月領5萬元薪資，也有合法報稅，絕非賄款；最後，吳順民強調他奉公守法一輩子，希望法官明察秋毫，還他清白。

吳順民的辯護律師孫小萍指出，吳順民不是公務員，吳對威京集團贊助應曉薇旗下基金會的事毫不知情，吳不是白手套，也不是沈慶京安排到應曉薇那裡的人，吳主觀上無法認知或預見沈、應之間的金錢授受、期約、交換條件，吳沒有前金後謝、分潤、招待、領乾薪、插乾股。吳只有合法提出訴願與行政訴訟、公開陳情、合法當顧問、依法納稅。

吳順民被控與應曉薇於2020年至2021年間，要求北市府將京華城陳情案，送入都市計畫委員會研議，並濫用議員權力介入行政權的核心事項，當都發局、都委會基層公務員認為京華城申請都市更新20%容積率獎勵案的適法性有問題時，沈、吳陸續拜託彭振聲「放水」幫忙京華城案。

北檢指控，應、吳以打電話或當面責罵公務員、對不配合的公務員大量索資等，造成公務員的工作負荷及心理壓力，濫權干涉公務員行使職權，沈慶京於過程中行賄應4500萬元、吳123萬餘元。

沈慶京於京華城案通過後，為了加速市府核發建照，持續行賄應曉薇150萬元、吳順民55萬元，2人亦護航鼎越取得建照。合計應曉薇共收賄5250萬元，吳順民收賄363萬餘元，檢方認為2人是違背職職行為收賄罪的共同正犯，建議法官對吳順民量處適當之刑，對應曉薇求刑16年6月。

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