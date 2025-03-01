氣爆後首開放 台中新光三越員工排隊入館取回私人物品

新光三越氣爆後首開放，員工及櫃哥、櫃姊排隊入館取回私人物品。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/01 11:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越上月13日發生氣爆後遭無限期停業，都發局昨天備查同意開放B2到10樓共6天讓人員暫時進入取物，新光三越今天一早10點即開放324名員工、櫃哥、櫃姊進入拿取私人物品，首日從地下2樓等6個樓層，許多人一早排隊進入，有的人當天倉皇逃生或是沒有上班、遺留物品在店內，希望趕緊取回，也盼新光三越早日復業，讓他們能上班。

早上10點不到，許多櫃哥、櫃姊及員工騎著機車或是徒步在外等待進入新光三越，有賣保健食品的員工說，當天氣爆逃生來不及拿私人物品，終於盼到開放進入，目前先在家中工作，也有禮盒店員工因為氣爆當天沒有上班，今天趕來拿回物品，現在公司計畫先到其他站點支援。

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新光三越本部副部長謝英明表示，今天（1日）至6日每天上午10點至下午4點40分採分層、分時方式安排專櫃同仁入館領取私人物品，進入人員皆為列冊人員，要填寫領取物品證明單及配掛臨時證，今天開放324人，不到全館人數的10分之1，未來分批6天，先開放地下2樓，因為該樓層有市場及食品櫃位，有的過期腐敗的東西也必須先清理。

都發局長李正偉今天一早在新光三越開放人員進出前先進入巡查，他表示，要求新光三越必須做好初步安全評估無虞才能開放進出，針對建物外掛物搶災也要求正在施作中，最後是整體建物維護計畫也必須申請才能進行，都發局昨天針對新光三越3度提送「建築物安全評估人員評估結果及安全防護施作完成報告」，獲同意備查，開放6天B2到10樓能有人員短暫進出，現場必須有維館人員，進出也必須戴安全帽、出入證管制。

新光三越氣爆後首開放，員工及櫃哥、櫃姊排隊入館取回私人物品。（記者蔡淑媛攝）

新光三越氣爆後首開放，員工及櫃哥、櫃姊入館取回私人物品。（記者蔡淑媛攝）

李正偉說明，要求新光三越必須做好初步安全評估無虞才能開放進出，針對建物外掛物搶災也要求正在施作中，最後是整體建物維護計畫也必須申請才能進行。（記者蔡淑媛攝）

謝英明表示，今天（3/1）至6日每天上午10點至下午4點40分採分層、分時方式安排專櫃同仁入館領取私人物品。（記者蔡淑媛攝）

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