20世紀以來首見 今年元宵強碰最大滿月

2019-02-17 15:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕後天就是元宵節了，台北市立天文科學教育館表示，今年元宵節天上的滿月格外亮眼，因為當晚11時54分恰逢今年度最大滿月，而元宵節遇上最大滿月更是20世紀以來所首見，錯過的話下次得等到2081年。

台北市立天文科學教育館表示，由於元宵節固定為農曆正月十五，但滿月發生的時間可能在農曆十四至十七，所以元宵節當天不一定能遇上滿月，再加上月球是以橢圓形軌道繞地球公轉，時近而遠，即使元宵節為滿月，還必須剛好是全年中離地球最近的一次滿月，才能成為最大滿月。

中央氣象局預報員林定宜表示，明（18日）後兩天東北季風減弱，但受到華南雲雨區東移，水氣增加，北部、東半部降雨機率增加，中南部也會有零星短暫陣雨，氣溫方面，北台灣高溫將比昨天回升5度左右，高溫約25、26度，元宵節（2月19日）當天北台灣仍是溫暖舒適的天氣， 北部、東半部雲層稍厚，賞月機率較小，中南部雲層較薄，賞月機會較大。

氣象局說，週三台灣附近水氣減少，是各地的降雨空檔；不過，週四、週五將有道鋒面略過台灣北部海面，帶來較多水氣，北部、東半部又會有短暫陣雨，中南部山區也有零星雨勢，氣溫方面，北部、東半部高溫稍降，約23、24度。

氣象局預告，週末又會有另波東北季風增強，屆時北部、東北部又會轉為濕涼，大台北地區整天氣溫都在20度以下。

未來一週中南部高溫都維持在28到30度，氣象局提醒，中南部白天溫暖，但要留意日夜溫差大。

另，週一到週五夜晚清晨西半部、金馬地區容易有低雲或濃霧影響能見度，提醒交通往返民眾要多加留意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/