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誰家的象龜走失？！ 蘇卡達象龜誤闖竹北農民菜園

新竹縣竹北市新社里農民的菜園，4月8日出現1隻甲長約42公分的大烏龜，經鑑識為保育類的野生動物「蘇卡達象龜」。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣竹北市新社里農民的菜園，4月8日出現1隻甲長約42公分的大烏龜，經鑑識為保育類的野生動物「蘇卡達象龜」。（圖由新竹縣政府提供）

2024/04/10 10:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕誰家的象龜走失？新竹縣竹北市新社里農民的菜園，4月8日出現1隻甲長約42公分的大烏龜，縣府動保專線獲報指派專人到場處理，經由屏東科技大學野生動物虛擬鑑識中心辨別，這隻烏龜為保育類的野生動物「蘇卡達象龜」，初步判釋為母象龜。

縣長楊文科說，這隻「迷路的象龜」被民眾發現通報後，縣府第一時間指派野生動物救傷隊前往接收，經目測外觀無受傷情形，健康狀況良好，目前先暫養收容。

農業處表示，象龜很可能因飼養逃逸或棄養，至誤闖民眾菜園覓食才被發現，經量測甲長約42公分，重量約9公斤，若有飼主發現走失，請盡速聯繫新竹縣政府農業處森林暨自然保育科李先生辦理認領事宜，電話（03）5518101＃2921。

農業處指出，蘇卡達象龜，原產於非洲的撒哈拉沙漠、薩赫勒地區和西非的荒漠草原，為生活在陸地的大型陸龜科種類，食性為植食性。依據農業部公告，蘇卡達象龜為保育類動物，民眾須持有合法核准文件才可飼養。

民眾未經登記飼養保育類野生動物，依野生動物保育法第51條規定，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰；若涉及非法買賣，依野生動物保育法第40條規定，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金，並可沒入所飼養的保育類野生動物。

「蘇卡達象龜」經量測甲長約42公分，重量約9公斤。（圖由新竹縣政府提供）

「蘇卡達象龜」經量測甲長約42公分，重量約9公斤。（圖由新竹縣政府提供）

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