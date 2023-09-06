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龜界人瑞！百歲象龜風雨夜逃家卻卡溝渠 好心人救援

美國路易斯安那州一隻名為「餅乾」的寵物象龜趁柵欄被風雨破壞逃出，掉落至排水渠中，幸好在動物救援隊及動物收容所的協助下，成功與飼主重聚。（圖擷自Cara's House Animal Shelter）

美國路易斯安那州一隻名為「餅乾」的寵物象龜趁柵欄被風雨破壞逃出，掉落至排水渠中，幸好在動物救援隊及動物收容所的協助下，成功與飼主重聚。（圖擷自Cara's House Animal Shelter）

2023/09/06 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕近日，在美國路易斯安那州（Louisiana）的岡薩雷斯（Gonazles）市，一隻100歲的蘇卡達象龜（African tortoise）在風雨交加的夜晚從家中離開，幾天後在當地動物緊急救援隊及動物收容所的協助下，順利與飼主團聚。

衛報（The Guardian）報導，美國路易斯安那州一隻100歲的蘇卡達象龜從家中逃出。其飼主霍華徳（Lamoine Howard）在臉書發文表示，當晚風雨交加，後院柵欄的門閂被破壞。他本想待風雨結束後將柵欄修好，沒想到「餅乾」（寵物象龜的名稱）卻在修好前跑走了。

當地政府機構不久後在臉書上發文，表示有人員在岡薩雷斯市的排水渠看到一隻「狀態不太好」的象龜，並派動物緊急救援隊進行救援。動物緊急救援隊將象龜救起後將其送到卡拉動物收容所（Cara’s House Animal Shelter）並在臉書發文提供三天的時間讓象龜的飼主領回，否則將開放領養。而在幾個小時過後，卡拉動物收容所在臉書發文慶祝，「我們很高興餅乾與他的家人重聚了！這個男孩已經100歲了！」

收容所還發佈了一段影片，影片中餅乾走在霍華徳前頭，以「冰川的速度（glacial speed）」朝霍華德的貨車走去，這段10碼（約9.1公尺）的路，餅乾僅花了30秒就走完。「牠認得那台車。」霍華德說，而就在他彎腰要將體型巨大的餅乾從地上抱到後車廂時，他開玩笑道，「真希望他也能像狗狗一樣跳進車子。」

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