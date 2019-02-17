台東元宵遶境熱鬧展開 大知本地區率先起跑囉！

2019-02-17 11:48

［記者張存薇／台東報導］元宵節將至，台東元宵神明遶境今天由大知本地區率先展開，家將等陣頭一早在北極宮集結出發，先到受天宮參拜、表演，沿途鞭炮、鑼鼓聲熱鬧滾滾，為知本地區祈福，更希望知本溫泉區重現繁榮。

大知本地區首度舉辦元宵神明遶境，共有8家廟宇隊伍參加。發起人市民代表蔡政家指出，小時候台東市區神明遶境會到知本地區，不過知本已經20年沒有看到熱鬧的陣頭活動了，許多年輕人嚮往陣頭文化，因此年輕一代的縣議員王文怡、陳政宗及各里里長都熱情贊助，希望傳承優良的陣頭文化，也讓地方更團結。

縣議員王文怡說，知本地區約有30家廟宇、私人壇，這次共有8個隊伍共5、600人參加，議員及里長的贊助經費結餘款將捐給知本國小，希望透過遶境祈福，讓蕭條的知本溫泉區再現繁榮。

包括家將、鼓陣、神轎等遶境隊伍一早在北極宮集合，先至受天宮參拜、表演，沿途鑼鼓喧天、鞭炮聲不斷，十分熱鬧，下午起將繞行知本市區。

而19日元宵節當天亦有台東市天后宮主辦的神明遶境祈福活動，共有27隊參加，成功鎮也有29間廟宇參與鎮上繞境祈福，20日則為台東市大豐地區遶境活動，由豐安宮主辦，超過30家廟宇參加。

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