新竹市「太空漫遊慶元宵」 帶頭踩街的巴斯光年是…

2019-02-16 20:23

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市區今年春節充滿濃濃太空味，配合元宵佳節，市府打造一系列太空style的裝置燈飾，今天舉辦「太空漫遊慶元宵」遊行活動，市長林智堅還大玩cosplay，扮演飛向宇宙、浩瀚無敵的巴斯光年，帶著小小太空人一起踩街遊行，陪伴市民度過一個酷炫的元宵節。

2019新竹過好年「太空漫遊慶元宵」遊行活動今晚在市區北大公園和護城河展開，許多孩童都換上太空裝，或攜帶太空主題配件上街，市府配合主題，也現場發送5000個星空探索小提燈，遊行除了欣賞太空廊道的裝置藝術和燈飾，沿途還有街頭藝人、馬戲團帶來的高空特技表演。林智堅更變身巴斯光年，穿著EVA泡棉製成的全套服裝上陣遊行，許多人上前與他合照。

林智堅說，市府今年透過藝術燈具，將護城河打造成為太空廊道，其中又以「蓋亞」最引人注目，已成為新打卡景點，今天的上街提燈、太空漫遊活動，不只讓民眾重溫兒時回憶，也希望引發學童對科學、太空的興趣。

城銷處長顏章聖說，今年最多網紅及網友拍照打卡地點就是「蓋亞」地球，晚會更邀請宇宙馬戲團x新竹交響管樂團、高空藝術FOCA福爾摩沙馬戲團、知名藝人梁心頤-Lara、宋念宇現場熱鬧演唱，還有30攤文創市集及美食胖卡車沿著護城河熱鬧開賣，讓民眾有得吃又有得玩，度過地球上最酷炫的元宵節。

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