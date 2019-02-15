女亂入原住民舞蹈演出挨轟 今出面道歉

2019-02-15 15:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市一名女子13日在基隆市原住民文化會館看原住民舞團表演時，酒後亂入上台要跟舞者跳舞，影片被PO上網引發民眾上網留言抨擊；該女子今天上午在友人陪同下出面，她向演出的原住民舞者三鞠躬道歉。

基隆市原住民族青年文教社服發展協會理事長莊梅珍說，每個文化都有一些禁忌，她還是歡迎以後大家再來看舞者精采的表演。

基隆市原住民文化會館每週5天有原住民舞蹈團表演，2月13日那天在表演時，觀看的團體中有位女子跑上台，要跟著舞者一起跳，讓舞蹈團的舞者一陣錯愕，她竟還叫「快跳啊」，隨後就自己手舞足蹈，極不協調，女子亂入的過程被拍攝昨天PO上網，遭到民眾罵翻。

表演的是基隆市原住民族青年文教社服發展協會的舞團，理事長莊梅珍昨天聲明說，這名帶著酒氣的女子行為不尊重原住民文化，岐視原住民文化。市議員陳明建也出面，認為舞團表演到一半，被該女子「亂入」的行為干擾，傷害辛苦排練的舞者。

今天上午11點多，這名女子由友人陪同到達原民會館，友人說，當時是團體一起來看表演，大家都有喝了酒，很嗨，對於原住民文化表演並不太了解，但是很喜歡才會來看，如有不妥的地方願意道歉，女子也有喝，但絕對沒有喝醉。

隨後這名女子到舞者面前，鞠躬三次，並雙手合十致意，她說「不好意思，那天」，但她說，「主持人有答應」才上台。不過，莊梅珍表示，女子所指那位並非主持人，舞團也並沒有同意來賓可上台，原民的舞蹈表演會有同歡的橋段，但當天並不是，而是中途被干擾。

由於這名女子及友人展現道歉誠意，雙方握手，也讓這起事件平和落幕。

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