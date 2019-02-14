女「亂入」原住民舞蹈演出 網友轟不尊重

2019-02-14 10:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市原住民會館，每天有原住民舞蹈演出，但昨天原民舞蹈團表演時，有名女觀眾上台「亂入」，要跟著舞者一起跳，讓舞蹈團錯愕，她還對著舞者吼叫「快跳啊」，隨後就跟著舞團興高采烈跳舞，讓現場民眾與舞者錯愕，影片被貼上網後，在網路上引起撻伐。 基隆市原住民議員陳明建說，「太不尊重原住民文化了」。

基隆市原住民族青年文教社服發展協會莊姓理事長，在臉書分享這段亂入影片，她說，「我們每天用心學習及不斷排練，就是希望能帶給大家精采的演出，希望能讓更多的人認識我們的文化，你們預約來看表演我們非常非常的歡迎，但真心希望麻煩請記得帶著您的修養出門，不要對我們咆哮，更不要踐踏我們的文化，您賠不起」。

貼文影片引發民眾紛紛上網留言抨擊「太不尊重了，根本岐視原住民文化」、「酒醉了嗎」、「她是哪一族的，根本就亂入」。貼文被人轉貼至臉書爆料公社及社群，引發大批民眾上網留言。

陳明建說，亂入的行為很不尊重原住民文化，各族及遊客大家都要互相尊重，原住民舞團用舞蹈表演傳承文化的方式，不該被這樣對待，亂入者用很戲謔的態度上台亂跳，還叫舞者快點啊，很不尊重，他表達抗議及不滿，他認為該女子可能是酒醉，但也不該如此，希望女子能道歉，舞者都認為這樣很不受尊重，很亂來。

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