韓國瑜拚經濟小心職災！營建工地去年工安枉死18人

2019-02-14 21:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局統計營造工地職災事故死亡率偏高，去年營造工地職災死亡18人，其中墜落佔55.6%共10人，物體飛落砸5人，佔27.8%，勞工局去年稽查逾6700家次，今年更推出「優良營建工地認證」制度，以提升工安。

勞工局指出，勞動部職業安全衛生署統計，107年全國接受安全衛生輔導的中小企業，製造業佔75.6%、營造業佔19.9%、服務業佔4.5%，為加強防範民宅修繕、小型工地工安事故，今年勞工局成立「工安輔導團」，展開走動式訪視輔導，協助小型營造工程加強安全衛生知識，強化危害辨識及風險評估能力，強化事業單位及勞工防災知能。

代理局長陳石圍表示，為鼓勵事業單位主動落實職業安全衛生管理制度，今年勞檢處創新推動「優良營建工地認證」輔導計畫，針對全市建築工安衛生政策、安全衛生績效稽核，展開輔導與認證，認證後於網路公布並表揚，提高事業單位企業形象，預定3月1日發布確切計畫。

勞工局表示，經輔導如發現工安缺失，將請事業單位立即改善，未改善者將進行檢查，期望藉由多元減災管道，提升事業單位的防災能量，改善工作環境，確保勞工的職場安全與健康。

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