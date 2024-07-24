凱米「開眼」持續增強中！估今下半天威力達顛峰 不排除強颱可能

中度颱風凱米持續發展，雲圖上颱風眼清晰可見，預估仍有增強機會，（圖擷自中央氣象署）

2024/07/24 09:37

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風凱米持續發展，目前在雲圖上已經可以看到颱風眼成形，預估仍有增強機會，今（24日）下半天將是其最顛峰時期，氣象署預估有機會達中度颱風上限，天氣粉專透露，甚至有機會挑戰強烈颱風。

根據中央氣象署觀測顯示，中度颱風凱米今上午9時的中心位置在北緯23.6度，東經123.1度，即在宜蘭的東南方約190公里之處，以每小時9轉14公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒45公尺，七級風平均暴風半徑250公里、十級風平均暴風半徑90公里。

請繼續往下閱讀...

中央氣象署預估此颱風未來強度仍有稍增強的趨勢，下午近中心最大風速有機會增強到每秒48公尺，達中度颱風上限等級。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天下半天會是凱米這一生巔峰時刻，甚至有機會挑戰強烈颱風，「颱風論壇」指出，凱米環流結構有個特點「南側環流、雨帶特別肥厚」，直言這不是一個好現象。

預估今深夜在北花蓮至宜蘭之間登陸，同時也要觀察凱米靠近過程中跟台灣陸地的交互作用，可能搖搖擺擺出現不規則的走勢，呼籲宜花民眾以強颱登陸規格做好準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法