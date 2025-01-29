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    大罷免列車 過年加碼連署地點

    全國各地推動罷免不適任立委行動，新竹縣第二選區立委林思銘及第一選區立委徐欣瑩也都被鎖定，昨日除夕同步在竹北、湖口及新埔等地進行，過年不休息。 （志工團提供）

    全國各地推動罷免不適任立委行動，新竹縣第二選區立委林思銘及第一選區立委徐欣瑩也都被鎖定，昨日除夕同步在竹北、湖口及新埔等地進行，過年不休息。 （志工團提供）

    2025/01/29 05:30

    〔記者廖雪茹、蔡淑媛／綜合報導〕全國各地推動罷免不適任立委行動，國民黨立院黨團書記長、新竹縣第二選區立委林思銘及第一選區立委徐欣瑩也被罷團鎖定，昨天除夕仍同步在竹北、湖口及新埔等地進行；發起罷免行動的志工團強調過年不休息，將持續加碼簽連署的地點，邀請新竹的鄉親們過年來走春。

    「新竹要光明，罷免林思銘」較早發起，據悉目前第一階段提議書超過三千份，達原選舉區選舉人總數一％以上的門檻。

    「除舊汰欣」罷免徐欣瑩行動，昨天同步在湖口市場、新埔鎮廣和宮前及民進黨新竹縣黨部門前進行。號召的公民團體代表葉清益說，目前已收到逾千份提議書；新竹縣議員歐陽霆表示，有不少返鄉的民眾得知消息，也抽空前來簽連署，人潮比預期的還多。

    罷免藍委行動除夕不打烊的還有台中地區，加入罷免團體友善店家的謝姓老闆說，立委作為不符民意，人民有行使罷免的公民權利，由於這兩天連署熱烈，許多人也取件回家填寫，為了服務，特別在除夕加開場次，過完年後也會持續開站。

    另，不少外地、外國遊子返鄉過年，拉著行李還沒回到家就先過來連署，罷免民團春節不停歇，從初一到初五都持續設站及收件。

    台中罷免國民黨立委團體過年不打烊，友善店家小年夜收件2、300件，除夕仍然熱絡。（記者蔡淑媛攝）

    台中罷免國民黨立委團體過年不打烊，友善店家小年夜收件2、300件，除夕仍然熱絡。（記者蔡淑媛攝）

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