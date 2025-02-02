黑狗狂吠示警！北斗天后宮天公爐遭埋骨骸突發爐

北斗天后宮闖入1隻黑狗，朝天公爐狂吠，結果發現香灰中被埋入1根塗有硃砂的不明骨骸，相當驚悚離奇。 （記者湯世名攝）

2025/02/02 16:02

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣北斗天后宮昨天（1日）下午突然有1隻黑狗竄入，朝天公爐狂吠，天后宮執行長林建成當場撞見發爐，好奇撥開香灰，赫然發現1根塗有硃砂的不明骨骸，懷疑是私人神壇或不明人士來這裡下降術挑釁，至於是動物或人類的骨骸則無法分辨，已向警方通報，希望警方將不肖人士揪出。

林建成指出，昨天下午他正在宮裡處理事務時，突然有1隻黑狗跑到天后宮門口的天公爐前，朝著天公爐狂吠不止，讓他與信眾們一頭霧水，他還親眼看到天公爐突然發爐，起初以為是香灰太多導致發爐，遂把香灰撥開，沒想到竟撥出1根骨骸。

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離奇的是，就在林建成把骨骸取出後，黑狗突然停止狂吠，轉頭就跑；經眾人檢視，這根骨骸上塗了一條紅色的硃砂，許多信眾痛罵「這根本是故意要害人，真夭壽」，林建成則懷疑是有人在針對天后宮，故意把骨骸放入天公爐內來下降術挑釁。

林建成說，依民俗風水來看，這種做法是刻意要破壞神威，嚴重影響廟譽；大廟易招來忌妒，研判可能是私人神壇或特定宗教信徒故意為之，而下降符者，對自己也會有非常大的反噬作用。由於連日來農曆春節香火鼎盛，前幾天他才清理天公爐內的香火，因此研判放骨骸是這兩天所為，他們已向北斗警分局報案，絕對要把不肖人士給揪出。

北斗天后宮天公爐香灰中遭埋1根塗有硃砂的不明骨骸，懷疑是私人神壇或不明人士下降術挑釁，已向警方通報。 （記者湯世名攝）

1根塗有硃砂的不明骨骸被埋在北斗天后辜天公爐香灰裡，天后宮人員懷疑是下降術。 （記者湯世名攝）

北斗天后宮執行長林建成描述發現不明骨骸的過程，相當驚悚離奇。 （記者湯世名攝）

北斗天后宮香火鼎盛。 （記者湯世名攝）

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