為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    228三天連假再掀出遊潮 國道高乘載及匝道封閉措施搶先看

    今年228和平紀念日連續假期，國道部分路段實施高乘載管制、匝道封閉等措施。（高速公路局提供）

    今年228和平紀念日連續假期，國道部分路段實施高乘載管制、匝道封閉等措施。（高速公路局提供）

    2025/02/02 20:11

    〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年228和平紀念日連假為2月28日至3月2日，為期3天，高速公路局預期各地湧現旅遊人車潮，國道交通量估達113百萬車公里以上，因此規劃國道交通措施，包括國道5號高乘載管制、國道1號、3號、5號部分路段匝道封閉等，請用路人留意。

    高公局表示，228連假適逢春季，預期各地湧現旅遊人車潮，假期第一天、第二天會有南向車流，第二天、第三天則有北向車流，首日以旅遊目的為主，第二天則兼具旅遊及收假旅次，第三天則以收假旅次為主。

    高公局預估，假期間的國道交通量達113至117百萬車公里，其中首日南向可達64百萬車公里，為平日的1.4倍。

    高公局為此規劃交通疏導措施。匝道封閉方面，2月28日凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口改為大客車專用入口；清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

    3月1日清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統、國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口改為大客車專用入口。3月1日及2日，中午12至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

    高乘載管制方面，3月1日至2日下午1時至晚間6時，於國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的入口匝道實施，結束時間視交通狀況機動調整。

    收費措施方面，三天連假期間，國道實施單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；每日凌晨0時至清晨5時國道全線暫停收費。

    至於其他措施，包括現有開放路肩措施照常實施外，連假期間增加開放路肩路段與時段供小型車行駛；視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

    高公局也建議用路人可走替代道路：國5頭城往坪林地區，建議改走台9線；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61線；國6台中往返南投地區，建議改走台63線；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74線接國4。

    更多資訊，詳見2025年和平紀念日連續假期國道疏運措施宣導網址（https://www.freeway.gov.tw/Upload/Html/20241128323/）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播