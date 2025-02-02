228三天連假再掀出遊潮 國道高乘載及匝道封閉措施搶先看

今年228和平紀念日連續假期，國道部分路段實施高乘載管制、匝道封閉等措施。（高速公路局提供）

2025/02/02 20:11

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年228和平紀念日連假為2月28日至3月2日，為期3天，高速公路局預期各地湧現旅遊人車潮，國道交通量估達113百萬車公里以上，因此規劃國道交通措施，包括國道5號高乘載管制、國道1號、3號、5號部分路段匝道封閉等，請用路人留意。

高公局表示，228連假適逢春季，預期各地湧現旅遊人車潮，假期第一天、第二天會有南向車流，第二天、第三天則有北向車流，首日以旅遊目的為主，第二天則兼具旅遊及收假旅次，第三天則以收假旅次為主。

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高公局預估，假期間的國道交通量達113至117百萬車公里，其中首日南向可達64百萬車公里，為平日的1.4倍。

高公局為此規劃交通疏導措施。匝道封閉方面，2月28日凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口改為大客車專用入口；清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

3月1日清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統、國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口改為大客車專用入口。3月1日及2日，中午12至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制方面，3月1日至2日下午1時至晚間6時，於國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的入口匝道實施，結束時間視交通狀況機動調整。

收費措施方面，三天連假期間，國道實施單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；每日凌晨0時至清晨5時國道全線暫停收費。

至於其他措施，包括現有開放路肩措施照常實施外，連假期間增加開放路肩路段與時段供小型車行駛；視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

高公局也建議用路人可走替代道路：國5頭城往坪林地區，建議改走台9線；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61線；國6台中往返南投地區，建議改走台63線；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74線接國4。

更多資訊，詳見2025年和平紀念日連續假期國道疏運措施宣導網址（https://www.freeway.gov.tw/Upload/Html/20241128323/）。

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