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    敘利亞變天後首出訪！臨時總統夏拉赴沙國 尋求重建金援

    敘利亞臨時總統夏拉（左）2日抵達沙烏地阿拉伯，展開上任後首次國際訪問。（法新社）

    敘利亞臨時總統夏拉（左）2日抵達沙烏地阿拉伯，展開上任後首次國際訪問。（法新社）

    2025/02/02 19:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）2日抵達沙烏地阿拉伯訪問，這是他自阿塞德（Bashar al-Assad）政權被推翻後的首次出訪。外界預期，敘利亞戰後重建和經濟復甦，將是夏拉此行與沙國實際領導人王儲穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Salman）會談的重點。

    《法新社》報導，沙烏地國營電視台「新聞頻道」（Al-Ekhbariya）畫面顯示，夏拉在其外交部長沙巴尼（Asaad al-Shaibani）的陪同下抵達沙國，受到沙國官員的迎接。敘利亞官方通訊社「阿拉伯敘利亞通訊社」（SANA）也報導夏拉將在利雅德會見王儲穆罕默德的消息。

    夏拉領導的「沙姆解放組織」（HTS）於去年12月推翻阿塞德政權，他本人則於1月29日被任命為臨時總統。沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）與王儲穆罕默德是首批祝賀他上任的國家領袖。

    夏拉曾在接受沙國「阿拉伯衛星電視台」（Al-Arabiya）專訪時透露，他出生於沙國，並在那裡度過人生最初的七年。他還表示，沙國將在敘利亞的未來「扮演重要角色」，敘利亞存在「巨大的投資機會」。

    開羅「金字塔政治與戰略研究中心」（Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies）的區域專家阿拉姆（Rabha Seif Allam）指出，沙國正協助新敘利亞重返阿拉伯世界和國際舞台。她表示，敘利亞局勢穩定將直接有利於沙國；伊朗在敘利亞的影響力已遭排除，而過去困擾波斯灣國家的敘利亞毒品走私問題，也已不復存在。

    敘利亞正積極尋求解除國際制裁，這些制裁可追溯至1979年美國將敘利亞列為「支持恐怖主義國家」，並在2011年阿塞德鎮壓反政府示威引發內戰後，遭美國等西方國家大幅加強制裁力度。

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