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    去年開出1.7億大樂透！台中這家彩券行再中3次10萬春節小紅包

    台中太平「喜喜公益彩券行」過年吸引民眾排隊投注，8天已開出3次10萬元的春節小紅包。（記者陳建志翻攝）

    台中太平「喜喜公益彩券行」過年吸引民眾排隊投注，8天已開出3次10萬元的春節小紅包。（記者陳建志翻攝）

    2025/02/02 20:14

    〔記者陳建志／台中報導〕春節期間民眾買大樂透、刮刮樂試手氣，台彩今年針對大樂透並推出加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包，台中太平區長億路的「喜喜公益彩券」，1月25日到昨天8天就已經開出3次的10萬元加碼小紅包，吸引許多民眾排隊投注，希望也能幸運中大獎。

    春節期間民眾買大樂透、刮刮樂試手氣，台彩今年1月24日至2月12日，針對大樂透推出加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包，到昨天為止累計送出組數分別為202組和344組。

    台中市太平區長億路的「喜喜公益彩券行」，去年除夕就開出百萬紅包，接著8月23日又開出1.7億的大樂透頭獎，沒想到相隔18天又開出今彩539頭獎，民眾都說真的超旺。

    今年春節期間彩券行又吸引許多民眾排隊投注，1月25日先開出大樂透加碼的10萬小紅包，1月30日 （大年初二）又開出10萬元小紅包，昨天大年初四迎財神，再度中了10萬元小紅包，短短8天接連開出3次加碼的小紅包，吸引許多民眾排隊投注，希望也能幸運中大獎。

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