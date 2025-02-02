傅崐萁首當其衝！ 罷免團體明起兩梯次赴中選會送連署書

國民黨花蓮立委傅崐萁昨在花蓮帝君廟發放福袋，一群在外地讀書的返鄉大學生到場送「被出賣的台灣」一書給傅，當面嗆聲「下架舔共立委、罷免傅崐萁」；傅收書後，還不忘交代隨扈「書要記得過火！」（記者花孟璟攝）

2025/02/02 08:27

〔記者李文馨／台北報導〕藍白立委過去一年強推爭議法案、聯手大砍中央政府總預算，意圖癱瘓政府運作，全台因此掀起「大罷免潮」。據了解，目前共有19個選區已達到第一階段提議目標，包含立法院國民黨團總召傅崐萁、首席副書記長王鴻薇等人，罷免團體預計明日上午赴中選會送件，隔週預計將再送出其它7選區的提議書，未來至少有26名國民黨立委罷免案箭在弦上。

昨天是本屆立委就職一週年，也是「公職人員選舉罷免法」規定可提出罷免案的第一天。依現行「公職選罷法」所定罷免門檻，罷免案第一階段（提議），提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上。

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據了解，明（3）日上午將有19個選區的罷免團體，前往中選會送出第一階段罷免提議書，包含台北市立委王鴻薇、李彥秀、徐巧芯；新北市葉元之；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹市鄭正鈐；南投縣游顥；台中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠；台東縣黃建賓；花蓮縣傅崐萁等。另外，遭內政部停職的新竹市長高虹安罷免連署也達標，將於同日一起送件。

罷團相關人士受訪表示，明天至少送出19個選區的罷免提議，隔週將再送出7個選區的提議。他指出，這7個選區主要面臨三個狀況：第一，有提議書但缺乏領銜人；第二，因罷免團體較晚成立，提議書收集進度較慢；第三，部分深藍選區雖已收集到一定數量，但仍需要更多時間醞釀。

面對未來的大罷免潮，該人士坦言，二階連署需達原選區選舉人總數10％，是一項艱鉅挑戰，因為非都會區缺乏人潮聚集點，較難設立連署站，屆時需視各罷免團體的應對方式，例如透過「垃圾車路線」等策略，讓人口密度較低的選區也能順利推動連署。

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