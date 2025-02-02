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    週一氣溫直直落！坐大怒神越晚越冷 全台低溫10到13度

    北市信義區商圈，許多民眾今把握春節年假最後一天上街走春。（記者田裕華攝）

    北市信義區商圈，許多民眾今把握春節年假最後一天上街走春。（記者田裕華攝）

    2025/02/02 19:57

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    1圖秒懂》降溫如溜滑梯！週一連凍3天 最冷時間點曝光

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週一（3日）開工日冷氣團南下，北部、東北地區整天濕冷，東部、東南地區及中南部山區也有局部短暫雨；北台灣低溫10度，其他地區低溫約13度，晚歸請多添加衣物注意保暖。

    中央氣象署預報，週一強烈大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移，各地氣溫下降。北部及東北部整天濕冷，降雨範圍廣且機率高，基隆北海岸及大台北山區下雨時間長，有局部較大雨勢發生的機率，請多留意。至於東部、東南部地區及中南部山區也有局部短暫雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖雲量偏多也有機會出現零星降雨。

    溫度方面，週一北台灣氣溫呈一路下降，清晨仍有16度，到晚上降到10至12度，其他地區也會逐漸轉冷，白天高溫約17到22度，晚上氣溫會降到13至15度，晚歸請多添加衣物注意保暖；離島氣溫：澎湖14到16度，金門10到14度，馬祖9到11度。

    天氣風險公司指出，大陸冷氣團南下，白天起各地氣溫將溜滑梯式下降，北部及東北部晚間低溫9到11度，中部低溫10到11度，南部及東南部低溫12到14度，明顯感受寒冷。且受到週一有波華南水氣通過，各地雲量多偶有雨，北部及東北部更是整天有雨，感受濕冷，工作外出記得攜帶雨具。

    紫外線指數部分，週一台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週一強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，午後東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，馬祖短時間可能達橘色提醒等級。

    溫度方面，週一北台灣低溫10至12度，其他地區低溫13至15度。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，週一北台灣低溫10至12度，其他地區低溫13至15度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週一台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週一台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週一宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，馬祖短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週一宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，馬祖短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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