降溫如溜滑梯！週一開工連凍3天 週三清晨最冷下探6度

2025/02/02 16:54

中央氣象署製圖說明未來一週氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

中央氣象署製圖說明未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕明天（3日）是週一開工日，強烈大陸冷氣團報到。中央氣象署預報，週一受華南雲雨區東移影響，感受濕冷，請民眾務必注意保暖，高山則有降雪機會，山區留意路面結冰濕滑。冷氣團將影響到週三，全台寒冷，其中又以週三清晨最冷，最低下探6度。

氣象署預報員張承傳表示，週一受強烈大陸冷氣團及華南雲雨區影響，各地濕冷且降雨機率高。北部、東北部明顯濕冷，尤其基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢機會；花東地區及中南部山區局部短暫降雨，中南部平地有零星雨勢。

週二清晨以前，北部、東北部有零星降雨，白天後水氣減少，僅餘東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。週三至週五水氣增多，桃園以北、東半部地區及中南部山區出現局部短暫降雨，其他地區多雲。

週六華南雨區再次東移，台灣各地降雨增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫降雨；週日水氣減少，不過大台北及東半部仍有局部降雨。

溫度方面，張承傳指出，明天北部、東北部溫度一路下滑，清晨氣溫約16度，明晚降到10至12度；中南部、花東白天溫度會稍微高於清晨，來到17至22度，晚間降到13至15度。週二北部、東部白天最高至15度，中南部18度，整天偏冷。

這波冷氣團最低溫落在週三清晨，中部以北及東北部地區降到8至10度，其他地區12、13度；空曠地區會再降1至2度，局部地區可能下探6度。

週四冷氣團減弱，但溫度回升不多，週五回溫幅度較大，各地最暖可至20度以上。週六有另一波大陸冷氣團南下，後續是否增強要再觀察。

山區降雪方面，張承傳指出，週一、週二北台灣2500公尺以上、中部3000公尺以上山區有降雪機率，其中這兩天的清晨，北部、東北部2000公尺以上山區就有零星降雪機會；週三、週四機率降低，但3000公尺以上山區仍有零星降雪可能。

張承傳也提醒，明天強烈大陸冷氣團南下，沿海地區風力增強，氣象署發布陸上強風特報預警，明天桃園到台南沿海空曠地區、恆春半島、綠島蘭嶼、澎湖、馬祖有9至10級強陣風，各海面浪高有機會達3至4公尺。

隨著強烈大陸冷氣團南下，明天台灣沿海風力、浪高增強。（中央氣象署提供）

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