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    初五收假日！桃機入境7萬7648人次 創疫後新高

    桃園機場2日約有7萬7千餘人次入境。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場2日約有7萬7千餘人次入境。（記者朱沛雄攝）

    2025/02/02 20:01

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園國際機場今天湧現收假人潮，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報顯示，今天的入出境旅客合計約14萬6千餘人，其中有7萬7千餘人次入境，為疫情後單日入境旅客人數新高，收假旅客表示通關順暢。

    桃園機場公司表示，今天是春節連假最後一天，入出境旅客逾14萬人次，出境有6萬8814人次，入境則有7萬7648人次。春節疏運期間安檢線與自動查驗通關系統（e-Gate）都預先全線開啟。返台旅客表示，今天的入境通關速度很快很順暢，這是好現象，只不過行李要等比較久一些。

    由於今天入境旅客較多，機場公司指出，除原有的桃園機場排班計程車，也會根據入境旅客預報數，啟動桃園地區合作的備援計程車隊支援載運旅客，以紓解返鄉人潮。

    至於有民眾在社群媒體發文「巧遇桃機行李大塞車」，機場公司回應，經調查行李輸送系統運作正常，因第一航廈於中午12時至下午2時有逾5100名旅客出境，是尖峰時段，行李堆疊是因為相關櫃台行李短時間累積量大，地勤人員採應變措施先暫時堆疊，後續已分流完成安檢運送。

    桃園國際機場2日約有7萬7千餘人次入境。圖為旅客在行李轉盤區等候領取行李。（記者朱沛雄攝）

    桃園國際機場2日約有7萬7千餘人次入境。圖為旅客在行李轉盤區等候領取行李。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場2日約有7萬7千餘人次入境。圖為旅客在行李轉盤區等候領取行李。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場2日約有7萬7千餘人次入境。圖為旅客在行李轉盤區等候領取行李。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場2日約有7萬7千餘人次入境，多數國人利用快速便利的自動查驗通關系統（e-Gate）通關。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場2日約有7萬7千餘人次入境，多數國人利用快速便利的自動查驗通關系統（e-Gate）通關。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場2日約有7萬7千餘人次入境，多數國人利用快速便利的自動查驗通關系統（e-Gate）通關。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場2日約有7萬7千餘人次入境，多數國人利用快速便利的自動查驗通關系統（e-Gate）通關。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場2日約有7萬7千餘人次入境，為疫情後單日入境旅客人數新高。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場2日約有7萬7千餘人次入境，為疫情後單日入境旅客人數新高。（記者朱沛雄攝）

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