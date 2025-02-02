反對連署附身分證影本！綠委翻「4年前事證」打臉藍營 籲挺選罷法覆議案

郭國文翻出國民黨4年前批評「連署附上身分證影本是阻嚇民意、侵犯人權」的新聞稿，呼籲藍營不要打臉自己。（記者謝君臨翻攝）

2025/02/02 19:35

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院去年底通過加嚴版「選罷法修正案」，行政院認為修法有窒礙難行之處，經總統核可後提出覆議，行政院秘書長龔明鑫今將紙本覆議函親送至立院。民進黨立委郭國文則翻出國民黨4年前批評「連署附上身分證影本是阻嚇民意、侵犯人權」的新聞稿，呼籲藍營不要打臉自己，應該在表決時同意覆議案。

郭國文指出，2021年5月4日，國民黨因不滿有民進黨委員提案連署要附身分證影本，發新聞稿大罵綠營，反對理由包括：「嚇阻民意、侵犯人權、大開民主倒車、設下極其荒謬、不合理的『不成案標準』。」

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當年公投出現大量死亡連署

郭國文解釋，當時因公投出現大量死亡連署的問題，引起社會質疑，才會出現附上身分證影本的提案；不過經立法正當程序討論後，民進黨團最後撤回該條款，代表即便民進黨占國會多數，仍遵守立法程序，也透過討論來完善立法。

郭國文說，反觀這次「選罷法修正案」，藍白靠著國會多數，用既不合法也不合理的手段強硬通過。他強調，這次覆議案是國民黨懸崖勒馬的機會，請藍營不要打臉自己，成為自己口中「嚇阻民意、侵犯人權、大開民主倒車」的人。

最後，郭國文則點名立院副院長江啟臣，指當時國民黨中央發出反對連署附身分證影本的新聞稿時，黨主席正是江啟臣，時隔4年，江更應比照當時的想法，反對同樣內容的修正案。

民進黨立委林俊憲表示，行政機關提覆議，本來就是憲法賦予行政院的權力，讓行政、立法可以彼此尊重和制衡，當行政院認為立法院通過的法案有違憲、違反一般性法律原則、窒礙難行等，本來行政院就有權力提出覆議。現在藍白黨鞭傅崐萁、黃國昌所修的選罷法，最明顯就是違反本屆立委的利益迴避原則。

林俊憲強調，本屆立委是依照原來的選罷法當選，及得以被民眾罷免，現在要修改規定提高門檻，怎麼可以從本屆就適用，違背和選民選前的契約，等於立委自肥，行政院在這樣的考量下，本來就有權提出覆議，若沒提出覆議才是失職。

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