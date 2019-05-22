初選辦法一變再變 賴：任何人要乾淨的贏

2019-05-22

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今排定討論總統提名初選選務日程相關事宜，前行政院長賴清德昨接受廣播訪問時隔空喊話，有人提醒他，蔡英文總統掌握中執會和中常會，可能修改初選辦法，他認為切切不可，「任何人要贏都要乾淨的贏」，若破壞民主精神和公平初選程序，任何人即使通過初選，恐難以得到社會大眾支持，希望中執會同志要有體認。

蔡陣營要求不合理

黨中央前天召集蔡、賴陣營就總統初選事宜進行第三次事務性協調，雙方對民調執行細節無共識。賴清德說，他不認為前天的談判是破裂，而是沒有新的共識，那就要按照黨原來的制度走，也就是在五月底完成初選。民調若有共識就是對比式民調、沒共識就是互比式民調，並採家戶電話，一切回到黨的制度。

賴清德表示，初選辦法在登記前就已公告，現在初選走到一半，若有不同的要求，基於黨的和諧團結，只要合理都可以討論，不過蔡陣營在兩次協調會中的要求並不合理。

賴清德表示，有人提醒他，蔡英文總統掌握中執會和中常會，可能修改初選辦法，他認為切切不可，任何人要贏都要用乾淨的辦法。若破壞民主精神和公平初選程序，任何人即使通過初選，可能也難杜悠悠之口，難以得到社會大眾支持，希望中執會同志要有體認。

媒體詢問賴清德，若中執會今天延長初選時間，是否退出初選，賴清德則回應，「為什麼要我退出？」他會堅持下去，不會退出。

賴清德指出，蔡總統不只一次提到尊重黨的機制來決定，但現在黨的機制已公告，如果有意見就要在公告前講出來，如果認為可以掌握中執會和中常會多數，可以任意改，社會不會接受，只是讓民進黨陷於不義，完全違反民主精神。

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