蔡：我做總統比較有經驗

2019-05-22

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選競爭白熱化，蔡英文總統昨日接受廣播專訪。被問到與前行政院長賴清德的不同，蔡英文回答：「我做總統比較有經驗」，而且在兩岸、國防與外交領域歷練完整，捍衛台灣主權也勝過賴清德。

被問到總統初選之前是否想過找賴清德擔任副手人選，蔡英文表示，對民進黨來講，應是一個滿自然的選項。追問若賴輸了初選，是否仍為副手人選？蔡認為，相信支持者與黨現階段覺得賴是好的選項。

主持人再問如果「萬一」蔡初選輸了，她馬上回答：「現在不談萬一。」

蔡賴配是滿自然的選項

對於外界質疑民進黨延長初選是蔡英文破壞遊戲規則，蔡澄清，民進黨最重要的決策機制是中執會、中常會及每一年的全代會，「絕對沒有蔡英文改變機制這件事」。至於延長初選是否對其有利，她說，總統初選本來就是非常謹慎的過程，要有足夠時間讓黨及民眾一起思考，要有足夠時間讓候選人被社會觀察與檢驗。

在被問到與賴清德的不同之處時，蔡英文說，總統這個工作，確實需要一些歷練，尤其是在外交、兩岸與國防領域。她一九九○年代晚期進入國安會後，都是在這個領域裡，她的歷練在所有人裡應該是最完整的。在目前複雜局勢裡穩健地處理，更需要歷練。

主持人詢問，賴清德在新書裡自認決斷與執行力比較好；蔡英文指出，「政治沒有絕對的明快或執行力的問題」，很多事情要看當時的情況與事情的複雜度，台灣意見多元，處理事情更要周延。

部分獨派認為蔡在捍衛台灣主權方面不如賴；蔡英文反駁，捍衛主權不是講講而已，要看累積多少籌碼、有多少國際支持在後面，這才是重點。她強調，要保護台灣的主權，執政者要有堅強意志，但更要有方法去集結最大的支持。

外界擔憂台灣成為美國打「台灣牌」的棋子，總統回應，沒有所謂牌局的問題，對中國的憂慮，美國不分黨派；新的國際局勢出現，美國國會兩黨對中國的態度大致一樣，因此沒有什麼籌碼的問題。

對於賴清德主張特赦前總統陳水扁，蔡英文說，這當然是總統權力，但也有法律條件要滿足，另一個就是社會對這個問題的看法，總統必須考慮社會觀感，所以這都是各方要努力的問題。賴恐怕也要想一想法律限制，還有社會對這個問題的看法。

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