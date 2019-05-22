駁斥「誠信」疑慮 賴：蔡沒問過我選總統否

2019-05-22

〔記者廖雪茹、楊淳卉／綜合報導〕外傳蔡英文總統今年三月八日曾問過前行政院長賴清德要不要選總統，賴清德昨接受廣播訪問時說「這是謊話」，他三月八日與蔡會面時，蔡沒有問他要不要選總統，「到底是總統說謊，還是她的幕僚說謊，我不知道，但就是有人說謊！」賴並否認他登記民進黨總統初選是「突襲」或「違反誠信原則」。

賴清德昨天在新竹縣參訪時也表示，外界指他「沒有誠信」的謠言，都不是事實，他重申無論是黨內人士還是總統，都沒有人來詢問他是否選總統，「經過總統的澄清之後，請大家不要再惡意的用錯誤的訊息來攻擊我」。

對於蔡總統發表的四點聲明，賴清德昨受訪回應，針對外傳「三月十六日之前或是去年十一月廿四日之後，黨內有人來詢問他是否選總統」的說法，請公布「是誰？什麼時候？什麼地點？」

賴清德表示，另一個謠言也曾經提到「總統三月中旬曾到台南市和我見面，曾親口問我，我跟她說我不選」，以上這些都不是事實，但這樣的謠言在網路上甚至電視台節目上還公然講，所以昨早媒體訪問他，他做了澄清。

賴清德昨也還原三月八日「蔡賴會」的過程。賴指蔡當天到台南從事她競選總統的行程，當時正值郭國文參與台南立委補選，他接到蔡總統要到台南的通知。蔡對他說，因為民進黨立委陳亭妃有安排行程給她跑。

賴清德說，當時有建議蔡總統，郭正在另外一個選區競選，若沒有助選郭，走自己的選舉行程恐怕會引起質疑。蔡的秘書之後回覆，因為當天的行程已定，會另外再安排，「那個就是三月十四日的事情」。

賴清德說，總統昨天的答覆可以證明，三月八日他們的確有見面吃晚餐，席間主要是談立委補選，從來都沒有問他要不要選總統，自然他就不會去答覆這個問題。「到底是總統說謊或她的幕僚說謊，這我不知道，但就是有人說謊」。

媒體詢問，指現任總統或總統幕僚說謊是嚴重的指控；賴清德表示，這是事實，因為有媒體指控他違反誠信，他是把這個事情解釋清楚，沒有其他的意思。

初選已進行一半 日程卻遙遙無期

蔡總統昨天也提到中執會制度行之有年，不能說不照賴清德的意思就是過度決議。賴表示，登記之前，黨的辦法已經公告，包括初選時間和形式，初選已經進行一半，日程卻還遙遙無期，這是民進黨有史以來最久的初選，如果利用掌握中執會的多數強行更改選舉辦法，這就不民主。如果藉由更改辦法而贏得初選，未來在大選要贏得勝利，會有困難。

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