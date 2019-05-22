蔡：曾問賴將來想做什麼 「賴回答 等三一六選舉後再說」

2019-05-22

〔記者洪臣宏、蘇永耀／綜合報導〕民進黨總統初選白熱化，總統蔡英文昨天受訪說，前行政院長賴清德的參選，事實上很多人感到意外，不能說這些人的感覺是錯誤的。她說，在三一六立委補選前幾天，曾在台南與賴晚餐，當場對他說，二○二○這一局我們兩個最關鍵，將來你想做什麼，我們應該坐下來談一談，賴的回答是「等三一六選舉後再說」。

蔡英文昨天接受廣播專訪時說，三一六立委補選前一週，有與賴清德一起吃晚餐，她問賴將來要做什麼，也和賴講「清德，這一局我們兩個最關鍵，如果你要做什麼？我們要好好先談一下」。賴當時回答，三一六以後再說。

主持人說，兩人的談話有含糊空間，賴清德可以說總統沒問過他；蔡總統說，這是各自解讀的空間，沒有所謂說謊的問題，這樣講有一點太重了。

蔡英文昨天也赴台船參加中鋼自由輪命名典禮，會後受訪。針對賴清德開嗆「若要贏要乾淨贏」，蔡英文要他說得具體一點，不能以含糊的概念講中常會、中執會決策；蔡說，民進黨是民主政黨，決策機關在中常會、中執會，初選本來就應該以其決策作為指引，不能因決策不如賴的意，就被說成是不當程序，「有一點過度表達」，「沒有贏得乾淨的問題」。

蔡表示，她的想法沒有變，呼籲大家合作，在大選取得勝利，對台灣守護責任組成強勁團隊，「一加一大於二」。

對於賴清德昨在廣播節目指控蔡英文或其幕僚說謊，並稱蔡在立委補選期間都跑「總統的競選行程」，暗示自己獨力輔選。蔡英文陣營昨也發出四點聲明反駁，強調指向「目標」的箭不該射向同志。

賴控蔡 立委補選跑「總統競選行程」

蔡營駁斥 反批賴「箭不該射向同志」

蔡陣營指出，黨內外許多人士都曾經詢問賴是否投入初選，這在黨內早已不是秘密。至於賴有這樣的說法，蔡陣營感到意外，也寧願相信他並非故意，然而相關陳述確非事實。

蔡陣營說，身為黨的一份子，立委補選期間，總統公餘都勉力投入，包括協助台南地方團結整合與候選人的輔選。而補選的順利，更是來自於全黨上下的團結合作，而非一人之功。至於總統在立委補選期間，沒有所謂的總統競選行程，賴不會不知道，相關指控讓人遺憾。

蔡陣營也說，民進黨是民主政黨，而決策初選進行的中執會、中常會就是黨的民主決策機制，賴曾擔任執委、常委，應該很清楚所謂「不乾淨」的指控，對執委、常委不公平，更是對黨內民主機制的不尊重，更何況蔡總統已不兼任黨主席，希望賴前院長收回這樣的說法。

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