賴：執政不必再宣布台獨

2019-05-22

〔記者廖雪茹、黃美珠／新竹報導〕前行政院長賴清德昨天參訪新竹縣寶山鄉新城風糖休閒園區時，闡述他務實的台獨工作者的主張。他表示「台灣本身已經是主權獨立的國家，名字叫中華民國，跟中國是互不隸屬的，如果我執政，我不會另外再宣布台灣獨立」。

前寶山鄉長李文榜昨公開表示認同賴清德曾說過自己是「務實的台獨工作者」；賴清德回應，台灣有兩千三百多萬人口，土地三萬六千平方公里，具備一個國家的條件。他所謂的「務實」反映在三個方面，第一、台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，跟中國是互不隸屬的，如果他執政，他不會另外再宣布台灣獨立，因為台灣已經是一個主權獨立的國家。就像「陳水扁當總統，沒有宣布（台灣獨立）；蔡英文當總統，也沒有另外宣布；未來我當總統，我也不會另外宣布」。

第二、台灣的前途由兩千三百多萬人口決定，這就是民主，人民是國家的主人，決定國家的未來；任何一個人，哪怕是總統；任何一個政黨，哪怕是執政黨，都不能取而代之。

第三是最重要的工作：發展經濟、建設國家、照顧人民、壯大台灣，唯有持續壯大台灣，符合人民的期待，才能讓國家長治久安、人民安居樂業。

有社區居民反問賴清德「一加一等於多少？」關於初選團結等問題。賴表示，團結要真團結，民進黨是一個民主的政黨，既然有辦初選，就要公平公正公開舉辦初選，不管誰都要接受初選的結果，初選過後誰代表民進黨就要支持他，這才是團結真正的意思，不是一加一大於多少，而是很多一加起來，不是兩個人或政黨內的事情，要和社會共同合作，讓人民決定誰代表民進黨，才能贏這場選舉。

團結不是一加一

是要很多一加起來

賴清德昨天也體驗榨甘蔗、背蔗架，與農民互動熱烈。他表示，在行政院長任內提出地方創生政策，吸引年輕人回鄉，並成立社會企業的平台 ，未來如果有機會當總統，會持續關心全台地方創生，發展社會企業，讓長者在家得到好的照顧，年輕人有好的發展機會。

賴清德並到新埔義民廟參拜，細數在行政院長任內對客家族群所做的多項貢獻，希望大家支持他，他一旦能取得民進黨的代表權，有絕對信心在明年總統大選得到最後的勝利，跟大家一起努力建設台灣。

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