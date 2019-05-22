民進黨19黨部主委連署挺蔡

2019-05-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨下屆總統大選「英德之戰」讓黨內人士深感憂心，新北市黨部主委余天連日來聯繫全國各縣市黨部主委參與連署，昨晚公布連署書「籲請全黨團結，延續小英執政」，共有十九位主委連署。聲明中強調，縣市黨部主委直接面對基層，都認為唯有全黨團結，讓蔡英文總統繼續穩健改革的步伐，才能延續本土政權，推動台灣不斷前進。

連署聲明指出，蔡英文執政三年來，在外交上，台美關係史上最好；在國防上，國艦國造順利推動；在經濟上，台商回台投資突破二千五百億元、股市常態性一萬點行情、失業率十九年新低；在內政上，月薪三萬以下免繳稅很有感、年金改革延續保障。蔡英文總統捍衛主權、推動改革，三年有成讓全民有感，是民進黨從政同志的典範。

余天表示，二○二○總統大選是攸關台灣未來生存的關鍵一役，台灣目前面臨嚴峻的情勢，外有中國處處打壓，內有在野黨虎視眈眈，民進黨更應當堅持守護台灣本土政權的意志跟決心。

聲明中並說，民進黨長期來堅持立足本土、守護台灣，回應台灣人民要求，穩進改革的聲音是我們的責任，面對關鍵的二○二○總統大選，要因應未來台灣的新局，唯有全黨團結，延續蔡總統穩健改革的步伐，才能推動台灣不斷前進，呼籲讓蔡總統繼續執政，讓改革腳步繼續前進，堅持捍衛主權、支持穩健改革、全黨一致團結、支持小英連任。

參與連署的各縣市黨部主委如下：新北市余天、台北市陳正德、桃園市張火爐、台中市何明杰、高雄市趙文男、宜蘭縣黃建財、新竹縣彭瑞德、苗栗縣杜文卿、彰化縣邱建富、南投縣蘇昱誠、雲林縣廖丁賜、嘉義縣林沐惠、花蓮縣陳景豐、澎湖縣盧長在、基隆市張錦煌、新竹市翁枝弘、嘉義市黃大佑、金門縣吳增允、勞工黨部主委蔡坤財。

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